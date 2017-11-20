Поликлинику в Печатниках начали экстренно ремонтировать после фотоотчета местного активиста Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



О своем первом визите в поликлинику активист рассказывает в своем



Вскоре после этого в поликлинике в спешном порядке начали подмазывать стены и заделывать трещины. Впрочем, как пишет Билялов, "экстренный ремонт произвели настолько неумело, что даже не знаешь, плакать или смеяться, глядя на результат". "Очевидно, что принятых мер явно недостаточно для решения проблемы состояния поликлиники, которое близко к аварийному", - констатировал активист.



Напомним, 9 ноября Билялова избили после того, как он вызвал пожарных на незаконную свалку в Печатниках, где по ночам жгут мусор. "Мусор сжигают в 1 километре от жилых домов и поликлиники. Таким образом, во время любого ветра вредные частицы накрывают наш район", - говорится на Активист Рустам Билялов после совершенного на него нападения получил направление на лечение в поликлинику N109 в районе Печатники. При первом же визите градозащитник обратил внимание на удручающее состояние медицинского учреждения: кругом там красовались подтеки и трещины, а в некоторых местах отваливались куски стен и штукатурки. Билялов сфотографировал это безобразие и разместил изображения в социальных сетях. Уже на следующий день в поликлинике закипели ремонтные работы.О своем первом визите в поликлинику активист рассказывает в своем блоге : "В туалете была сколота плитка, на потолке отслаивалась штукатурка и были видны следы протечек. Старые двери в кабинеты и ручки на этих дверях вызвали у меня приступ ностальгии по юности, когда я изредка заходил в эту поликлинику. На лестничном пролете в стенах образовались трещины, которые проходят практически через все этажи здания. Но больше всего меня поразило то, как "отремонтировали" стену - кусок отваливающейся стены просто приклеили скотчем".Вскоре после этого в поликлинике в спешном порядке начали подмазывать стены и заделывать трещины. Впрочем, как пишет Билялов, "экстренный ремонт произвели настолько неумело, что даже не знаешь, плакать или смеяться, глядя на результат". "Очевидно, что принятых мер явно недостаточно для решения проблемы состояния поликлиники, которое близко к аварийному", - констатировал активист.Напомним, 9 ноября Билялова избили после того, как он вызвал пожарных на незаконную свалку в Печатниках, где по ночам жгут мусор. "Мусор сжигают в 1 километре от жилых домов и поликлиники. Таким образом, во время любого ветра вредные частицы накрывают наш район", - говорится на сайте Народного совета района. 6 ноября муниципальный депутат Максим Мотин написал заявление в полицию по поводу незаконной свалки, однако полиция "не смогла (да особо и не пыталась) попасть на территорию".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 ноября 2017 г. В Печатниках избили активиста, который пытался помешать сжиганию мусора на незаконной свалке

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