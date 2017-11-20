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Часть столичной территории в границах Третьего транспортного кольца стала археологическим памятником
20 ноября 2017 г. | Время публикации 12:53 | Последние изменения 15:59
Рубрики: Культура  
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Культурный слой Москвы в границах XVIII века (Камер-Коллежского вала) поставлен под государственную охрану как выявленный объект археологического наследия. Об этом говорится в приказе столичного департамента культурного наследия. По словам главы ведомства Алексея Емельянова, новый статус территории позволит в полном объеме контролировать исполнение закона в области охраны культурного наследия.

Камер-Коллежский вал, представлявший собой земляную насыпь со рвом и заставами, создавался как таможенная граница Москвы. В нее ходили улицы за Садовым кольцом, многие их них сохранили названия существующих тогда валов и застав. Таким образом, под охрану поставлены фактически все земли в пределах Третьего транспортного кольца. "К сожалению, нельзя говорить о том, что строек в центре станет меньше, но получать согласований застройщикам придется больше", - комментирует принятие приказа градозащитный сайт "Фронде ТВ".

Ранее эти земли находились в более низком статусе зоны охраняемого культурного слоя. Емельянов отметил, что присвоение им нового статуса стало возможным благодаря "масштабным археологическим и историко-культурным исследованиям центральной части города, которые проходят в столице с 2015 года", цитирует "Интерфакс".

Судя по всему, речь идет о раскопках, сопровождающих программу благоустройства "Моя улица". Градозащитники не раз выражали недовольство тем, как проходят эти изыскания. Они сомневались в том, что археологи непременно присутствуют при рытье улиц в центре Москвы и обладают какой-то весомой властью, ведь рабочих подгоняют строгие сроки, и останавливать работы из-за ценных находок никто не будет.

Самым громким археологическим скандалом этого года стала зачистка Биржевой площади от найденных остатков церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века. Изначально фундаменты планировалось сохранить на месте и выставить на обозрение, но в итоге средневековые камни просто разобрали и вывезли. Градозащитники уверены, что это сделано потому, что руины мешали установке фонтана и его подземных коммуникаций.

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