Часть столичной территории в границах Третьего транспортного кольца стала археологическим памятником

14 сентября 2017 г. На Биржевой площади продолжают уничтожать культурный слой XVI века ради фонтана

Экскаватор значительно расширил место раскопа, при этом на месте нет инфощита, а стройплощадка огорожена не полностью. В департаменте капремонта подтвердили, что на площади появится фонтан "по индивидуальному проекту".