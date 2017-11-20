В центре Москвы ввели ограничения из-за подготовки к Новому году

В центре Москвы введены ограничения в связи с подготовкой новогодних и рождественских мероприятий, сообщается на сайте мэрии
. До 24 ноября нельзя проехать по одной полосе Газетного переулка. С 23-го по 27 ноября его будут полностью перекрывать с полуночи до 6:00. До 25 ноября в то же период закрыта одна полоса Тверской улицы от дома 4 до дома 8 и между домами 7 и 9.
С 23 ноября по 3 декабря в это же время ограничат проезд по Моховой улице в районе Манежной площади и по Тверской улице в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади. Аналогичные ограничения вступят в силу с 29 ноября по 6 декабря в Театральном проезде в районе площади Революции. С 28 ноября по 10 декабря с полуночи до 6:00 движение закроют по одной полосе Театрального проезда в районе Театральной площади.
Напомним, с 31 декабря по 2 января включительно Тверская улица будет полностью недоступна для автомобилей
. От Триумфальной до Лубянской площади на 2,6 километра протянется новогодний пешеходный маршрут. Там пройдут представления по мотивам всемирно известных спектаклей, балетов и опер, танцевальные шоу, интерактивные игры.