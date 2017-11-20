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Единороссы начали кампанию за ужесточение наказания для владельцев "резиновых" квартир
20 ноября 2017 г. | Время публикации 18:20 | Последние изменения 18:32
Рубрики: Недвижимость, Общество  
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Московское отделение "Единой России" в понедельник начало кампанию за ужесточение законодательных норм для недобросовестных владельцев жилых помещений, которые под видом хостелов маскируют "резиновые" квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Депутаты-единороссы намерены провести совещания с экспертами Роспотребнадзора и встретиться с москвичами, "чтобы собрать полную картину мнений по деятельности хостелов в жилых домах". При этом в партии подчеркнули, что не пытаются добиться закрытия хостелов, но хотят выслушать мнения разных сторон и инициировать публичное обсуждение проблемы с привлечением СМИ.

На минувшей неделе московское отделение ЕР провело круглый стол, посвященный хостелам и "резиновым" квартирам. По его итогам было принято решение о начале кампании, результаты которой лягут "в дополнение к предлагаемым поправкам в городское законодательство".

ТАСС напоминает, что еще в 2016 году в Госдуму были внесены поправки в Жилищный кодекс, легализующие размещение хостелов в жилых домах. Эти поправки предполагали, что открыть хостел в многоквартирном доме можно, только заручившись поддержкой 50 процентов жильцов. Кроме того, жильцы соседних с хостелом квартир получили бы право вето. Впрочем, законопроект был принят только в первом чтении.
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