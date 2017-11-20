Схема движения в районе главного входа в парк "Сокольники" изменится на 2 года Метрополитен Рубрики: Автотранспорт

Центр организации дорожного движения



На участке улицы Сокольническая Слободка от Русаковской до Сокольнического Вала, на Маленковской улице от Сокольнического Вала до улицы Шумкина и от на Старослободской от улицы Шумкина до Сокольнического Вала будет введено одностороннее движение. На участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади - двустороннее.



На втором этапе с 31 января по 31 марта 2018 года на улице Стромынке закроются две полосы движения из четырех. ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации в районе Сокольников. Строительство станции Третьего пересадочного контура метро "Стромынка" началось в июле этого года. Она расположится у главного входа в парк "Сокольники" и будет иметь пересадку на одноименную станцию Сокольнической (красной) линии. Оформление станции было выбрано голосованием на проекте "Активный гражданин" из трех вариантов. Чуть больше трети участников опроса выбрали концепцию "техногенного леса" ( Схема движения в районе Сокольнической площади изменится на два года в связи со строительством станции метро "Стромынка", сообщает сайт Центра организации дорожного движения. На первом этапе с 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019-го закроется сама Сокольническая площадь. На пяти улицах при этом изменится направление движения.На участке улицы Сокольническая Слободка от Русаковской до Сокольнического Вала, на Маленковской улице от Сокольнического Вала до улицы Шумкина и от на Старослободской от улицы Шумкина до Сокольнического Вала будет введено одностороннее движение. На участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади - двустороннее.На втором этапе с 31 января по 31 марта 2018 года на улице Стромынке закроются две полосы движения из четырех. ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации в районе Сокольников. Строительство станции Третьего пересадочного контура метро "Стромынка" началось в июле этого года. Она расположится у главного входа в парк "Сокольники" и будет иметь пересадку на одноименную станцию Сокольнической (красной) линии. Оформление станции было выбрано голосованием на проекте "Активный гражданин" из трех вариантов. Чуть больше трети участников опроса выбрали концепцию "техногенного леса" ( ФОТО ).



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