Схема движения в районе главного входа в парк "Сокольники" изменится на 2 года

Схема движения в районе Сокольнической площади изменится на два года в связи со строительством станции метро "Стромынка", сообщает сайт
Центра организации дорожного движения. На первом этапе с 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019-го закроется сама Сокольническая площадь. На пяти улицах при этом изменится направление движения.
На участке улицы Сокольническая Слободка от Русаковской до Сокольнического Вала, на Маленковской улице от Сокольнического Вала до улицы Шумкина и от на Старослободской от улицы Шумкина до Сокольнического Вала будет введено одностороннее движение. На участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади - двустороннее.
На втором этапе с 31 января по 31 марта 2018 года на улице Стромынке закроются две полосы движения из четырех. ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации в районе Сокольников. Строительство станции Третьего пересадочного контура метро "Стромынка" началось в июле этого года. Она расположится у главного входа в парк "Сокольники" и будет иметь пересадку на одноименную станцию Сокольнической (красной) линии. Оформление станции было выбрано голосованием на проекте "Активный гражданин" из трех вариантов. Чуть больше трети участников опроса выбрали концепцию "техногенного леса" (ФОТО
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