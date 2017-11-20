Минэкологии Подмосковья пообещало проверить промзоны в Реутове и Люберцах

Министерство экологии и природопользования Московской области в течение двух недель проверит промышленные зоны в подмосковных городах Реутове и Люберцах, откуда поступало множество жалоб о загрязнении воздуха. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщил глава ведомства Александр Коган.
Кроме того, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что региональные власти обратили внимание федеральных органов на промзону в Жулебино, которая находится в зоне ответственности Росприроднадзора. Присутствовавшие на пресс-конференции представители Росприроднадзора не уточнили срок завершения этих проверок.
Агентство напоминает, что в конце августа 2017 года жители южных и юго-восточных районов Москвы и области начали жаловаться на неприятные запахи. В сентябре был создан межрегиональный штаб, к анализу данных привлекли экспертов. Помимо основного загрязнителя - ныне закрытого мусорного полигона "Кучино" - были выявлены "слепые зоны" в районе Реутова, Люберец и Жулебино, откуда также могли распространяться неприятные запахи.
В октябре, напомним, стало известно, что мусорный полигон "Торбеево" вблизи Люберец не закроют
к 2020 году, как планировалось ранее. Вместо этого его площадь увеличат втрое, а срок эксплуатации продлят до 2025 года. Между тем глава Люберец Владимир Ружицкий еще летом заявлял, что "Люберцы - это зеленая зона, это легкие столицы".