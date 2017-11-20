NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
ноября
pda
Поиск
Архив

Минэкологии Подмосковья пообещало проверить промзоны в Реутове и Люберцах
20 ноября 2017 г. | Время публикации 15:37 | Последние изменения 16:01
Рубрики: Областная инфраструктура, Экология  
 
Moscow-Live.ru
Министерство экологии и природопользования Московской области в течение двух недель проверит промышленные зоны в подмосковных городах Реутове и Люберцах, откуда поступало множество жалоб о загрязнении воздуха. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщил глава ведомства Александр Коган.

Кроме того, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что региональные власти обратили внимание федеральных органов на промзону в Жулебино, которая находится в зоне ответственности Росприроднадзора. Присутствовавшие на пресс-конференции представители Росприроднадзора не уточнили срок завершения этих проверок.

Агентство напоминает, что в конце августа 2017 года жители южных и юго-восточных районов Москвы и области начали жаловаться на неприятные запахи. В сентябре был создан межрегиональный штаб, к анализу данных привлекли экспертов. Помимо основного загрязнителя - ныне закрытого мусорного полигона "Кучино" - были выявлены "слепые зоны" в районе Реутова, Люберец и Жулебино, откуда также могли распространяться неприятные запахи.

В октябре, напомним, стало известно, что мусорный полигон "Торбеево" вблизи Люберец не закроют к 2020 году, как планировалось ранее. Вместо этого его площадь увеличат втрое, а срок эксплуатации продлят до 2025 года. Между тем глава Люберец Владимир Ружицкий еще летом заявлял, что "Люберцы - это зеленая зона, это легкие столицы".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Перегруженную свалку в Люберцах вместо закрытия увеличат втрое и будут использовать еще пять лет
18 октября 2017 г.
Перегруженную свалку в Люберцах вместо закрытия увеличат втрое и будут использовать еще пять лет
Власти Люберец обещали жителям закрыть свалку "Торбеево" к 2020 году, но стало известно, что вместо этого ее "модернизируют". Площадь полигона увеличится с 8 до 25 гектаров, а срок эксплуатации продлится до 2025 года.
12 октября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.11.2017   23:12
0
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 20 ноября 2017 г. // Последняя новость 20:04
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>