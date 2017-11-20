Минэкологии Подмосковья пообещало проверить промзоны в Реутове и Люберцах

18 октября 2017 г. Перегруженную свалку в Люберцах вместо закрытия увеличат втрое и будут использовать еще пять лет

Власти Люберец обещали жителям закрыть свалку "Торбеево" к 2020 году, но стало известно, что вместо этого ее "модернизируют". Площадь полигона увеличится с 8 до 25 гектаров, а срок эксплуатации продлится до 2025 года.