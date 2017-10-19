Музей-усадьба "Архангельское" признан особо ценным культурным объектом вместо достопримечательного места

3 июля 2017 г. "Ведомости": музею-усадьбе "Архангельское" присвоили статус, легализующий его застройку

В перечне выявленных объектов культурного наследия, выпущенном областным министерством культуры, значится усадьба "Архангельское", которой присвоен статус достопримечательного места. Чиновники не комментируют документ.