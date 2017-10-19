Музей-усадьба "Архангельское" признан особо ценным культурным объектом вместо достопримечательного места

Музей-усадьба "Архангельское" отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале президента
.
"Усадьба находится под защитой президента. Мы мечтали об этом давно. И заслуженно считали, что наш музей с его уникальными памятниками, архитектурой и коллекциями уже давно должен быть в перечне особо ценных объектов истории и культуры народов Российской Федерации", — заявил "Интерфаксу"
ученый секретарь музея Владимир Фомин. По его словам, теперь "Архангельское" будет освобождено от уплаты налога на землю, а все решения относительно имущества музея и памятников на его территории сможет принимать только президент.
Напомним, в начале июля главное управление культурного наследия Московской области присвоило усадьбе статус достопримечательного места
: как заявил зампред центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов, такой статус зачастую становится шагом к разрешению или легализации застройки окружающих территорий. По его словам, запрета на строительство в границах достопримечательного места в законе нет, а изменение режимов достопримечательного места проводится в закрытом режиме.
Градозащитники боролись против статуса достопримечательного места для "Архангельского" с 2015 года, когда стало известно, что на землях дворцово-паркового комплекса планируется построить 20 капитальных объектов
, в том числе автостоянку, визит-центр, рестораны и гостиницу. Также общественники несколько лет боролись со строительством дома приемов Минобороны
на территории музея-усадьбы: в итоге в 2015 году недостроенный дом приемов снесли.
В том же году неожиданно сменился директор "Архангельского" Андрей Бусыгин, при котором происходили громкие скандалы вокруг застройки и аренды земель усадьбы. Его преемником стал владелец частного Музея техники Вадим Задорожный: в Минкультуры заявляли
, что новый директор сумеет превратить усадьбу в русский Версаль.