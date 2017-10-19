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Столичные следователи возбудил дело о гибели четырехлетнего ребенка после операции в клинике
20 октября 2017 г. | Время публикации 15:48 | Последние изменения 16:03
Рубрики: Происшествия  
 
Фото NEWSru.com
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка после операции в клинике. Как сообщается на сайте ведомства, 19 октября в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии по улице Тимура Фрунзе была проведена операция четырехлетней девочке. После операции состояние ребенка ухудшилось, девочка скончалась в палате интенсивной терапии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также назначена судмедэкспертиза. В рамках расследования будет также дана правовая оценка медицинским работникам, оказывающим помощь и проводившим операцию ребенку.

Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, операция была сделана в связи с синдромом Ди Джорджи: речь идет о врожденном заболевании, для которого характерны отсутствие или уменьшение размеров желез, врожденные пороки сердца, лицевые изменения и нарушения развития скелета, почек и нервной системы. У ребенка была не развита челюсть с двух сторон: согласно предварительному диагнозу, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

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Пятница, 20 октября 2017 г. // Последняя новость 16:36
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