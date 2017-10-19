Националисты уведомили мэрию о проведении "Русского марша" в День народного единства

4 ноября 2016 г. Шествие националистов собрало 350 человек при заявке в 10 тысяч

Участники акции, скандируя призывы к социальным реформам и возвращению монархического строя, прошли от станции метро "Октябрьское поле" до памятника Солдата Отечеству на Люблинской улице.