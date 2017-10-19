Националисты уведомили мэрию о проведении "Русского марша" в День народного единства

Организация "Новая оппозиция" сообщила о подаче уведомления в мэрию Москвы о проведении "русского марша" в Люблино в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщил "Интерфаксу"
представитель "Новой оппозиции" Роман Ковалев, который выступает заявителем марша.
Как следует из уведомления о проведения мероприятия, направленного в мэрию, шествие планируется провести по улице Перерва, митинг планируется у памятника солдату Отечества. В акции заявлены 5 тысяч участников, и до 3 тысяч участников митинга. В уведомлении отмечается, что "лозунги и атрибутика не будут носить экстремистской направленности". В прошлом году
шествие прошло от станции метро "Октябрьское поле" до памятника солдату Отечества, собрав 350 человек при заявке в 10 тысяч.