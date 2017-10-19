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Первые заморозки с начала осени зафиксированы в столице
20 октября 2017 г. | Время публикации 11:20 | Последние изменения 15:37
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В столице в первый раз с начала осеннего сезона зафиксированы минусовые температуры. Как сообщает портал "Метеоновости", в районе Бутово в ночь на пятницу воздух остыл до минус одного градуса.

Кроме того, температура минус 1,4 градуса наблюдалась на 24-м километре МКАД. Что же касается Московской области, то там отрицательные значения температуры наблюдались уже в сентябре.

Напомним, в ночь на субботу, 21 октября, в столице может пойти кратковременный снег, который затем с потеплением перейдет в дождь. Снег также ожидается и в ночь на воскресенье, 22 октября. При этом снег в предстоящие выходные не образует покрова, поскольку снежинки растают в воздухе или на теплой, мокрой земле.

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