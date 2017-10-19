Первые заморозки с начала осени зафиксированы в столице

В столице в первый раз с начала осеннего сезона зафиксированы минусовые температуры. Как сообщает портал "Метеоновости"
, в районе Бутово в ночь на пятницу воздух остыл до минус одного градуса.
Кроме того, температура минус 1,4 градуса наблюдалась на 24-м километре МКАД. Что же касается Московской области, то там отрицательные значения температуры наблюдались уже в сентябре.
Напомним, в ночь на субботу, 21 октября, в столице может пойти кратковременный снег
, который затем с потеплением перейдет в дождь. Снег также ожидается и в ночь на воскресенье, 22 октября. При этом снег в предстоящие выходные не образует покрова, поскольку снежинки растают в воздухе или на теплой, мокрой земле.