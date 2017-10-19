Первые заморозки с начала осени зафиксированы в столице

17 октября 2017 г. Первый снег в Москве ожидается в предстоящие выходные

Кратковременный снег ожидается в ночь на субботу, но с потеплением он перейдет в дождь. Такая же погода ожидается и в воскресенье. Вероятность выпадения снега синоптики оценивают в 74 процента.