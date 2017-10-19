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Детский зоопарк на Большой Грузинской обновят и реконструируют
20 октября 2017 г. | Время публикации 10:06 | Последние изменения 10:30
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения  
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мосгосстройнадзор оформил разрешение на реконструкцию Детского зоопарка на территории Московского зоопарка. Как сообщаетагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства, целью строительства является создание современного досугового и информационного центра, посвященного теме одомашненных животных, а также улучшение условий содержания животных.

Так, в результате реализации проекта планируется создать детский зоопарк, отвечающий всем требованиям по содержанию животных, приспособленный для пользования в любую погоду. Территорию зоопарка разделят на функциональные зоны, куда войдут входная зона отдыха, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, где дети смогут пообщаться с животными, экспозиция домашних птиц, домики для животных и птиц, большой вольер для птиц, информационный центр с кафе, а также всесезонная детская игровая площадка под открытым небом.

Также обустроят зону отдыха около выхода на улицу Садовая-Кудринская: там появится магазин, павильон охраны и киоски. Кроме того, обустроят игровую площадку для коз, открытый вольер с альпаками, а также два фонтана, один из которых будет питьевым, и пруды для уток, гусей и водных растений.

Кроме того, по замыслу проектировщиков, будет создана разветвленная система пешеходных маршрутов, в том числе для маломобильных людей. На территории зоопарка обустроят новые газоны, высадят кустарники, пересадят существующие деревья. Общая площадь новых и реконструируемых объектов составит около двух тысяч квадратных метров.

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Пятница, 20 октября 2017 г. // Последняя новость 16:36
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