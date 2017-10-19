Детский зоопарк на Большой Грузинской обновят и реконструируют Развлечения Рубрики: Городская инфраструктура

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков



Так, в результате реализации проекта планируется создать детский зоопарк, отвечающий всем требованиям по содержанию животных, приспособленный для пользования в любую погоду. Территорию зоопарка разделят на функциональные зоны, куда войдут входная зона отдыха, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, где дети смогут пообщаться с животными, экспозиция домашних птиц, домики для животных и птиц, большой вольер для птиц, информационный центр с кафе, а также всесезонная детская игровая площадка под открытым небом.



Также обустроят зону отдыха около выхода на улицу Садовая-Кудринская: там появится магазин, павильон охраны и киоски. Кроме того, обустроят игровую площадку для коз, открытый вольер с альпаками, а также два фонтана, один из которых будет питьевым, и пруды для уток, гусей и водных растений.



Кроме того, по замыслу проектировщиков, будет создана разветвленная система пешеходных маршрутов, в том числе для маломобильных людей. На территории зоопарка обустроят новые газоны, высадят кустарники, пересадят существующие деревья. Общая площадь новых и реконструируемых объектов составит около двух тысяч квадратных метров.



Мосгосстройнадзор оформил разрешение на реконструкцию Детского зоопарка на территории Московского зоопарка. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства, целью строительства является создание современного досугового и информационного центра, посвященного теме одомашненных животных, а также улучшение условий содержания животных.Так, в результате реализации проекта планируется создать детский зоопарк, отвечающий всем требованиям по содержанию животных, приспособленный для пользования в любую погоду. Территорию зоопарка разделят на функциональные зоны, куда войдут входная зона отдыха, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, где дети смогут пообщаться с животными, экспозиция домашних птиц, домики для животных и птиц, большой вольер для птиц, информационный центр с кафе, а также всесезонная детская игровая площадка под открытым небом.Также обустроят зону отдыха около выхода на улицу Садовая-Кудринская: там появится магазин, павильон охраны и киоски. Кроме того, обустроят игровую площадку для коз, открытый вольер с альпаками, а также два фонтана, один из которых будет питьевым, и пруды для уток, гусей и водных растений.Кроме того, по замыслу проектировщиков, будет создана разветвленная система пешеходных маршрутов, в том числе для маломобильных людей. На территории зоопарка обустроят новые газоны, высадят кустарники, пересадят существующие деревья. Общая площадь новых и реконструируемых объектов составит около двух тысяч квадратных метров.



Предыдущая статья | Следующая статья

