В соцсетях возмутились новому тренду московского благоустройства: засилью скамеек-"уродов" (ФОТО)

27 сентября 2017 г. Детскую площадку на юго-западе Москвы украсили "мигающим погостом": ВИДЕО

Многоярусное сооружение под тентом оказалось фонтаном, но понять его назначение до запуска воды было непросто. Конструкция выглядит странно еще и потому, что это единственный источник освещения на площадке.