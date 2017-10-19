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В соцсетях возмутились новому тренду московского благоустройства: засилью скамеек-"уродов" (ФОТО)
20 октября 2017 г. | Время публикации 16:36
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В сообществах сразу нескольких районов Москвы в Facebook в этом месяце развернулась дискуссия из-за скамеек, которые по указу городских властей были установлены на улицах в рамках программы благоустройства. Большинству горожан внешний вид новых скамеек пришелся, мягко говоря, не по душе. Вопросы у жителей столицы также вызвал и тот факт, что прежние лавочки, к которым подобных претензий не было, исчезли без вести.

Так, москвич Игорь Мягков обратил внимание на скамейки, появившиеся в результате благоустройства в Чапаевском парке на севере Москвы. "Вместо знаковых, стильных московских городских скамеек с чугунным основанием - дачные лавочки для посиделок у теплицы на шести сотках под названием "тещина радость". Две железки, три доски. Я считаю это преступлением", - возмутился житель столицы. В комментариях к публикации соглашаются: "Новые лавочки разрабатывали под людей с плоскими телами, для роботов".



Москвичка Ирина Синицына, в свою очередь, опубликовала фотографию другого произведения искусства: скамейки-ковша. "Для тех москвичей, у которых шея, как у жирафа", - иронизирует автор публикации. Один из пользователей шутливо предположил, что скамейку просто поставили не на тот бок: если ее перевернуть, мог бы получиться своеобразный лежак.



Новые чудо-скамейки обнаружились и в районе Раменки. "Дизайн от гробовых дел мастеров", - пишет один из местных жителей в Facebook. Горожане, впрочем, нашли практическое объяснение такому дизайну: сломать или стащить такие лавки будет проблематичнее.

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