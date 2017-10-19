Клин вместо "подмосковной Австрии" превращается в мусорный город

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14 октября 2017 г. В Клинском районе Подмосковья местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон

В Клинском районе Подмосковья местные жители 14 октября попытались перекрыть проезд мусоровозам на полигон Алексинский карьер, куда стали свозить мусор из Москвы после закрытия полигона в Кучино.

18 октября 2017 г. Перегруженную свалку в Люберцах вместо закрытия увеличат втрое и будут использовать еще пять лет

17 октября 2017 г. Жители Новой Москвы собрали тысячи подписей против превращения закрытой свалки возле Троицка в крупнейший полигон