Клин вместо "подмосковной Австрии" превращается в мусорный город

Жители подмосковного Клина и окрестностей несколько месяцев борются с гигантской свалкой, куда после закрытия полигона в Балашихе начали свозить мусор со всего столичного региона. На прошлой неделе один из местных жителей объявил бессрочную голодовку, люди постоянно дежурят около свалки. Власти утверждают, что от закрытия полигона пострадает весь район, так как мусор начнут вываливать где придется.
Алексинский карьер находится в нескольких километрах от Клина и в 500 метрах от ближайших деревень. При восточном ветре весь город накрывает резким запахом. Если раньше клинчане гордились чистым воздухом, то теперь невесело шутят в соцсетях, что герб Клина пора менять: и коню, и всаднику пора пририсовать противогазы. Еще несколько лет назад город обещали превратить в подмосковный Зальцбург - такие планы озвучивал сын генпрокурора РФ Игорь Чайка, у которого, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, есть интересы в мусорном бизнесе
.
13 октября Клинский городской суд приостановил работу Алексинского полигона на 90 суток, так как "выявленные нарушения требования норм и правил в области санитарного законодательства создают угрозу здоровья граждан". Полиция заблокировала въезд на свалку, судебные приставы опечатали ворота. Однако в тот же день председатель суда приостановил предыдущее решение по заявлению директора компании "Комбинат", эксплуатирующей свалку.
При этом в первом решении суда отмечалось, что "подача жалобы не приостанавливает исполнение постановления", а отменить решение может только суд высшей инстанции. Жители сами попытались блокировать
въезд мусоровозов, но против них выступила полиция. В ночь на 14 октября к полигону приехал автобус с вооруженными дубинками полицейскими в касках, сообщается в группе "Алексинский карьер" в соцсети "ВКонтакте"
. Утром 15 октября житель Клина Рашит Шидаков объявил бессрочную голодовку.
Активисты рассказали телеканалу "Дождь"
, что в сутки к свалке приезжает более 700 мусоровозов вместо положенных 74. Клинчане несколько раз проводили митинги с требованием закрыть свалку. Представители властей эти акции игнорируют, а губернатор Московской области Андрей Воробьев и вовсе блокирует жалобы людей на своей странице, пишет Activatica.org
.
Директор по развитию полигона Максим Белолипицкий уверяет, что на свалке идет модернизация, а это "процесс не быстрый". Как передает телеканал "Мир 24"
, часть свалки закрыли экраном, чтобы вредные вещества не попадали в почву, при этом в планах - увеличить мощность полигона почти в полтора раза, чтобы она могла принимать 400 тонн отходов в год. По данным СМИ, такая "модернизация" ждет восемь полигонов Подмосковья
.