Снег ожидается в Москве в выходные Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 21 октября, в столице облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус одного до плюс четырех градусов, ветер западный и северо-западный, 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 3-5, по области 1-6 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 22 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве от минус одного до минус трех, по области от минус 5 до ноля, днем в Москве 1-3, по области от минус двух до плюс трех градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В выходные в столице будет облачно, пройдет снег, сообщает Гидрометцентр России . В, 21 октября, в столице облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ночью температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус одного до плюс четырех градусов, ветер западный и северо-западный, 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 3-5, по области 1-6 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду., 22 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве от минус одного до минус трех, по области от минус 5 до ноля, днем в Москве 1-3, по области от минус двух до плюс трех градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.



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