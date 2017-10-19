Блогер призвал жителей Щукино следить за липовым благоустройством района Рубрики: Общество

Нора Ёжика



ООО "Патриот" должно было выполнить поставку стройматериалов и посадочного материала и использовать поставленные материалы при производстве работ. "Срок в контракте указан такой, что уложиться в него нереально (20 дней), поэтому жулики видимо заранее сразу договорились, что выполнять ничего не будут, им просто заплатят деньги, они отдадут откат и спокойно ничего не будут делать. Вообще. И вот уже через 2 недели после заключения контракта "Жилищник" подписывает акт о том, что все работы выполнены в полном объеме, претензий нет!" - пишет блогер. А еще через две недели работы полностью оплачиваются.



При этом ни первый, ни второй контракты на поставку материалов до сих пор не завершены, хотя первый планировалось выполнить в начале июля, второй - в сентябре. А чтобы скрыть махинацию, для благоустройства были выбраны дворы, которые в нем не нуждались.



Так, во дворе дома 10Б по улице Академика Бочвара планировалось установить качели, притом что по указанному адресу уже установлены целых двое качелей: "Естественно, никто третьи туда не ставил". Это же касается и песочницы в другом дворе: еще одна песочница там не появилась, но была указана в акте и оплачена. За новый выдали и пандус по адресу: улица Маршала Малиновского 8, подъезд 4, установленный еще весной. Еще по одному адресу было якобы высажено сто кустов барбариса.



Юрист направил собранные фото в правоохранительные органы, призвав жителей района Щукино внимательно следить за действиями по улице Маршала Бирюзова, Маршала Василевского, Берзарина, улице Народного Ополчения, Живописной, Академика Бочвара, Новощукинской, улице Щукинская, в 1-м Пехотном переулке, на улице Маршала Новикова и маршала Рыбалко."Велика вероятность, что жулики начнут заметать следы — неповоротливость правоохранительных и надзорных органов даст им такую возможность. Мы должны помочь органам и тщательно зафиксировать эти факты", - заключает блогер. В начале лета префектура СЗАО провела ряд конкурсов по благоустройству района Щукино. Во всех этих конкурсах победило некое ООО "Патриот". При этом акт сдачи-приемки работ был подписан еще до их начала, однако сами работы просто не проводились: для благоустройства были выбраны дворы, которые в нем не нуждались. Об этом в своем блоге пишет юрист Иван Ежиков.ООО "Патриот" должно было выполнить поставку стройматериалов и посадочного материала и использовать поставленные материалы при производстве работ. "Срок в контракте указан такой, что уложиться в него нереально (20 дней), поэтому жулики видимо заранее сразу договорились, что выполнять ничего не будут, им просто заплатят деньги, они отдадут откат и спокойно ничего не будут делать. Вообще. И вот уже через 2 недели после заключения контракта "Жилищник" подписывает акт о том, что все работы выполнены в полном объеме, претензий нет!" - пишет блогер. А еще через две недели работы полностью оплачиваются.При этом ни первый, ни второй контракты на поставку материалов до сих пор не завершены, хотя первый планировалось выполнить в начале июля, второй - в сентябре. А чтобы скрыть махинацию, для благоустройства были выбраны дворы, которые в нем не нуждались.Так, во дворе дома 10Б по улице Академика Бочвара планировалось установить качели, притом что по указанному адресу уже установлены целых двое качелей: "Естественно, никто третьи туда не ставил". Это же касается и песочницы в другом дворе: еще одна песочница там не появилась, но была указана в акте и оплачена. За новый выдали и пандус по адресу: улица Маршала Малиновского 8, подъезд 4, установленный еще весной. Еще по одному адресу было якобы высажено сто кустов барбариса.Юрист направил собранные фото в правоохранительные органы, призвав жителей района Щукино внимательно следить за действиями по улице Маршала Бирюзова, Маршала Василевского, Берзарина, улице Народного Ополчения, Живописной, Академика Бочвара, Новощукинской, улице Щукинская, в 1-м Пехотном переулке, на улице Маршала Новикова и маршала Рыбалко."Велика вероятность, что жулики начнут заметать следы — неповоротливость правоохранительных и надзорных органов даст им такую возможность. Мы должны помочь органам и тщательно зафиксировать эти факты", - заключает блогер.



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