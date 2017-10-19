Жители дома в Люблино второй месяц борются с озером нечистот в подвале Общество Рубрики: Коммунальное хозяйство

Елена Ковалевская / Facebook



Как пишет у себя в



По мнению Ковалевской, именно новый собственник дома устроил диверсию с канализацией, чтобы "жители начали разбегаться как тараканы". "Видимо рассчитывали на то, что аварийка не приедет, так как дом не относится к городской собственности. Но забыли, что на следующий день был день города, а затем и выборы. И жители на ответы диспетчерской, что дом им не принадлежит, отвечали, что все нечистоты они будут вычерпывать в окна", - рассказывает активистка.



Прибывшая на место аварийка два дня пробивала трубы канализации. Засор удалось убрать, но не полностью: вода загнала пену в такие места, где мастера ее не могли достать. Более того, при прочистке лежаков коммунальщики пробили один из них. С тех пор уже месяц канализационные воды заполняют подвал, а после того, как в доме включили отопление, ядовитые пары стали подниматься по этажам.



Жители каждый день звонят на горячую линию мэрии, управы, Роспотребнадзора и жилищной инспекции, но никакой реакции от чиновников не следует. Попытки обратиться в правоохранительные органы также ни к чему не привели. "Все ответы сводятся к тому, что это гражданско-правовые отношения, и идите в суд. То есть в качестве доказательств и приложений к иску, видимо, нужно набрать ведро какашек", - возмутилась Ковалевская.



Жители дома N17 на улице Ставропольская в столичном районе Люблино вот уже второй месяц вынуждены терпеть жуткую вонь, которая идет из подвала. В начале сентября неизвестные закупорили канализацию в здании монтажной пеной, а приехавшие по вызову работники "Жилищника" пробили один из канализационных лежаков, из-за чего все нечистоты стали сливаться под дом. С тех пор прошло уже больше месяца, в подвале образовалось целое озеро из отходов человеческой жизнедеятельности, но чиновники вмешиваться в ситуацию не спешат.Как пишет у себя в Facebook активистка Елена Ковалевская, такими методами новый собственник здания пытается выселить жильцов на улицу. Дело в том, что в этом здании проживают семьи бывших работников "Центротрансстроя". В 2012 году собственником здания стало Росимущество, а к 2016 году дом на Ставропольской оказался в распоряжении университета МИРЭА, который решил подать иски на выселение жителей на улицу.По мнению Ковалевской, именно новый собственник дома устроил диверсию с канализацией, чтобы "жители начали разбегаться как тараканы". "Видимо рассчитывали на то, что аварийка не приедет, так как дом не относится к городской собственности. Но забыли, что на следующий день был день города, а затем и выборы. И жители на ответы диспетчерской, что дом им не принадлежит, отвечали, что все нечистоты они будут вычерпывать в окна", - рассказывает активистка.Прибывшая на место аварийка два дня пробивала трубы канализации. Засор удалось убрать, но не полностью: вода загнала пену в такие места, где мастера ее не могли достать. Более того, при прочистке лежаков коммунальщики пробили один из них. С тех пор уже месяц канализационные воды заполняют подвал, а после того, как в доме включили отопление, ядовитые пары стали подниматься по этажам.Жители каждый день звонят на горячую линию мэрии, управы, Роспотребнадзора и жилищной инспекции, но никакой реакции от чиновников не следует. Попытки обратиться в правоохранительные органы также ни к чему не привели. "Все ответы сводятся к тому, что это гражданско-правовые отношения, и идите в суд. То есть в качестве доказательств и приложений к иску, видимо, нужно набрать ведро какашек", - возмутилась Ковалевская.



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