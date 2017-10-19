Блогеры высмеяли "инноваторов" в Сколково, выдавших обычную урну за емкость для раздельного сбора мусора

10 октября 2017 г. В столице хотят опробовать урны, способные прессовать мусор и вызывать уборщиков

На улицах столицы в качестве эксперимента могут появиться урны, способные прессовать мусор и сообщать о наполнении емкости машинам-мусоросборщикам. Подобные урны уже есть в Сингапуре, ОАЭ и Ирландии.