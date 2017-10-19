Блогеры высмеяли "инноваторов" в Сколково, выдавших обычную урну за емкость для раздельного сбора мусора

Среди проектов, представленных на форуме "Открытые инновации" в инновационном центре Сколково, были обнаружены урны для раздельного сбора мусора, представляющие собой обыкновенную мусорку — внутри был один пакет, а перегородка, разделяющая мусор, отсутствовала. На ситуацию обратил внимание блогер Рустам Адагамов, сообщивший об этом в Facebook
"Это прототип. На доработку нужно исчо надцать миллиардов", - прокомментировал один из читателей (Орфография сохранена - прим. Msk.NewsRu.com
) Twitter. "Сильно нажать - взлёт, посадка на полигоне ТБО, а она ещё не полная!" - иронизирует другой. Еще один отмечает, что к раздельному сбору не готовы не только горожане: "На Селигере такая же ***** была. Все собирали раздельно, потом приезжала одна машина и тупо грузила все это в кузов".
Ранее сообщалось, что в Москве могут реализовать пилотный проект по установке урн, которые самостоятельно прессуют отходы
и дистанционно передают сигнал машинам-мусоросборщикам о наполнении. Однако когда именно в столице появятся такие урны, пока не известно.