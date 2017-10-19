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Блогеры высмеяли "инноваторов" в Сколково, выдавших обычную урну за емкость для раздельного сбора мусора
20 октября 2017 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 14:44
Рубрики: Общество  
 
СВОБОДА / Twitter
Среди проектов, представленных на форуме "Открытые инновации" в инновационном центре Сколково, были обнаружены урны для раздельного сбора мусора, представляющие собой обыкновенную мусорку — внутри был один пакет, а перегородка, разделяющая мусор, отсутствовала. На ситуацию обратил внимание блогер Рустам Адагамов, сообщивший об этом в Facebook

"Это прототип. На доработку нужно исчо надцать миллиардов", - прокомментировал один из читателей (Орфография сохранена - прим. Msk.NewsRu.com) Twitter. "Сильно нажать - взлёт, посадка на полигоне ТБО, а она ещё не полная!" - иронизирует другой. Еще один отмечает, что к раздельному сбору не готовы не только горожане: "На Селигере такая же ***** была. Все собирали раздельно, потом приезжала одна машина и тупо грузила все это в кузов".



Ранее сообщалось, что в Москве могут реализовать пилотный проект по установке урн, которые самостоятельно прессуют отходы и дистанционно передают сигнал машинам-мусоросборщикам о наполнении. Однако когда именно в столице появятся такие урны, пока не известно.
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