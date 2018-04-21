МЧС предупредило о порывах ветра до 25 метров в секунду к вечеру субботы Рубрики: Погода

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"По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, вечером 21 апреля - резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя", - отметили в МЧС.



В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует находящимся на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости - лучше переждать опасные погодные условия в капитальных строениях, а машины парковать в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередачи.



Предстоящее ухудшение погоды прокомментировал и мэр города Сергей Собянин. "МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность", - написал градоначальник на своей странице в Столичное управление МЧС предупредило жителей города об опасных погодных явлениях во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства."По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, вечером 21 апреля - резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя", - отметили в МЧС.В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует находящимся на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости - лучше переждать опасные погодные условия в капитальных строениях, а машины парковать в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередачи.Предстоящее ухудшение погоды прокомментировал и мэр города Сергей Собянин. "МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность", - написал градоначальник на своей странице в Twitter



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