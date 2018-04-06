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Москвичи сегодня выйдут на митинг за пересмотр программы реновации
21 апреля 2018 г. | Время публикации 11:06 | Последние изменения 11:57
Рубрики: Общество  
 
Москвичи против "реновации" / facebook.com
Митинг за пересмотр программы реновации в интересах собственников жилья, очередников и жителей аварийных домов состоится сегодня в 14:00 на Суворовской площади, неподалеку от станции метро "Достоевская". Акция, организованная столичным отделением партии "Яблоко", согласована с городскими властями. Как отмечается на странице мероприятия в Facebook, демонстранты выступят не за принципиальный отказ от программы, а за принципиально другие подходы к жилищной политике.

"Под снос должны пойти только аварийные дома и бывшие общежития с удобствами на этаже. Остальные дома - крепкие пятиэтажки - необходимо перевести из категории "под снос" в категорию "капремонт" или "реконструкция", с одновременным оформлением придомовой территории в собственность владельцев. Пересмотр - это восстановление и выполнение программы "Жилище" в полном объеме", а также ускорение расселения очередников", - подчеркнули организаторы.

Участники митинга также выступят против "лабуды" в законе "О статусе столицы", которую в него "напихали" прошлым летом, а также против политики бесконечного уплотнения города: должен быть введен полный запрет на точечную застройку, уничтожение зелени и исторических ландшафтов.

Один из организаторов акции лидер столичного "Яблока" Сергей Митрохин отметил, что реновация должна быть социально направленной. "Мы требуем вывести из программы реновации крепкие пятиэтажки, которые нуждаются только в капитальном ремонте, либо в реконструкции, когда их можно достроить. Также требуем, чтобы в рамках программы были оформлены земельные участки под этими домами - собственность владельцев квартир, живущих в этих домах. А сносу подвергать исключительно ветхое жилье, так называемые бараки с удобствами на этаже, которых много в Москве - это бывшие общежития и аварийные дома, которые вот-вот рухнут. Это потребует гораздо меньше средств из городской казны", - сказал он в беседе с "Эхо Москвы".

Ранее на этой неделе председатель движения "Очередники Москвы" Луиза Мартьянова сообщила, что аварийное жильё в Москве расселено на 90%, однако майские указы президента РФ по обеспечению граждан доступным жильём не были выполнены, так как дома для очередников перенаправили на программу реновации, а средства, первоначально выделенные на программу "Жилище", были направлены на строительство "реновационных" домов.

По ее словам, в программу реновации перенаправлены уже 17 домов, которые строились под нужды очередников. "Но так как сроки ожидания не установлены, они хоть сто, хоть двести лет могут ждать. Нет конкретных обязательств, власть и не торопится", - заявила Мартьянова. Ситуация усугубляется тем, что в Москве завершилась программа льготной ипотеки для молодых семей, а программы выделения субсидий многодетным семьям и содействия нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной ипотеке практически не работают.

Примечательно, что мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что построенные ранее жилые дома не будут использоваться для программы реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. Тем не менее дом на 5-й Парковой улице уже "украли" у очередников, хотя неподалеку от него довольно много ветхих и аварийных домов, которые давно пора расселить.
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