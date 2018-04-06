Москвичи сегодня выйдут на митинг за пересмотр программы реновации

18 апреля 2018 г. Очередникам придется в полтора раза дольше ждать новых квартир из-за реновации

Срок получения жилья растянулся с 20 до 30 лет, так как квартиры по программе "Жилище" до очередников не доходили, а дома были переданы в программу реновации. Сроки же ожидания новых квартир законодательно не установлены.