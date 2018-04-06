Москвичи сегодня выйдут на митинг за пересмотр программы реновации

Митинг за пересмотр программы реновации в интересах собственников жилья, очередников и жителей аварийных домов состоится сегодня в 14:00 на Суворовской площади, неподалеку от станции метро "Достоевская". Акция, организованная столичным отделением партии "Яблоко", согласована с городскими властями. Как отмечается на странице мероприятия в Facebook
, демонстранты выступят не за принципиальный отказ от программы, а за принципиально другие подходы к жилищной политике.
"Под снос должны пойти только аварийные дома и бывшие общежития с удобствами на этаже. Остальные дома - крепкие пятиэтажки - необходимо перевести из категории "под снос" в категорию "капремонт" или "реконструкция", с одновременным оформлением придомовой территории в собственность владельцев. Пересмотр - это восстановление и выполнение программы "Жилище" в полном объеме", а также ускорение расселения очередников", - подчеркнули организаторы.
Участники митинга также выступят против "лабуды" в законе "О статусе столицы", которую в него "напихали" прошлым летом, а также против политики бесконечного уплотнения города: должен быть введен полный запрет на точечную застройку, уничтожение зелени и исторических ландшафтов.
Один из организаторов акции лидер столичного "Яблока" Сергей Митрохин отметил, что реновация должна быть социально направленной. "Мы требуем вывести из программы реновации крепкие пятиэтажки, которые нуждаются только в капитальном ремонте, либо в реконструкции, когда их можно достроить. Также требуем, чтобы в рамках программы были оформлены земельные участки под этими домами - собственность владельцев квартир, живущих в этих домах. А сносу подвергать исключительно ветхое жилье, так называемые бараки с удобствами на этаже, которых много в Москве - это бывшие общежития и аварийные дома, которые вот-вот рухнут. Это потребует гораздо меньше средств из городской казны", - сказал он в беседе с "Эхо Москвы"
.
Ранее на этой неделе председатель движения "Очередники Москвы" Луиза Мартьянова сообщила, что аварийное жильё в Москве расселено на 90%, однако майские указы президента РФ по обеспечению граждан доступным жильём не были выполнены, так как дома для очередников перенаправили на программу реновации, а средства, первоначально выделенные на программу "Жилище", были направлены на строительство "реновационных" домов.
По ее словам, в программу реновации перенаправлены уже 17 домов
, которые строились под нужды очередников. "Но так как сроки ожидания не установлены, они хоть сто, хоть двести лет могут ждать. Нет конкретных обязательств, власть и не торопится", - заявила Мартьянова. Ситуация усугубляется тем, что в Москве завершилась программа льготной ипотеки для молодых семей, а программы выделения субсидий многодетным семьям и содействия нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной ипотеке практически не работают.
Примечательно, что мэр Москвы Сергей Собянин обещал
, что построенные ранее жилые дома не будут использоваться для программы реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. Тем не менее дом на 5-й Парковой улице уже "украли"
у очередников, хотя неподалеку от него довольно много ветхих и аварийных домов, которые давно пора расселить.