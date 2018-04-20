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Власти Химок объяснили очередь из грузовиков с отходами загруженностью мусоросортировки рядом с полигоном "Левобережный"
21 апреля 2018 г. | Время публикации 12:26
Рубрики: Экология  
 
Экооборона / youtube.com
Гигантские очереди из грузовиков с отходами, которые накануне встревожили жителей подмосковных Химок, были вызваны временной приостановкой приема отходов мусоросортировочной станцией "Экопромсервис" на Лихачевском шоссе, которая расположена вблизи закрытого в 2012 году полигона "Левобережный". Граждане опасались, что полигон на фоне ухудшения экологической обстановки в регионе снова начал принимать мусор.

"Прием отходов на мусоросортировочный пункт ООО "Экопромсервис" приостановлен до полного вывоза находящихся на его территории отсортированных твёрдых коммунальных отходов", - рассказал "Интерфаксу" представитель администрации городского округа. Собеседник агентства добавил, что уже к вечеру пятницы работа по сортировке мусора велась в штатном режиме, скопления мусоровывозящего транспорта на подъезде к станции не зафиксировано.

Напомним, полигон "Левобережный" закрылся шесть лет назад, этому предшествовали многочисленные протесты. С 2008 по 2012 год отходы на полигоне "Левобережный" размещались в нарушение всех природоохранных норм и правил. В итоге там скопилось более 40 миллионов тонн мусора. После того, как в ситуацию вмешалось Минприроды, мусор продолжали свозить на полигон с тыльной стороны. В разное время свалку хотели превратить в горнолыжный курорт, завод по переработке отходов или асфальтовый завод, но проекты постоянно сталкивались с экологическими проблемами, длительной окупаемостью и недовольством граждан.

Рекультивацию "Левобережного" стоимостью около 1,5 миллиарда рублей планировалось начать в 2017 году, но до сих пор никакие работы там не ведутся. В некоторых местах свалка успела порасти травой, а опасный фильтрат - "черная дурно пахнущая жижа" - после дождя вытекает на остановку общественного транспорта на улице Совхозной.

Зимой участники инициативной группы Левобережного поднимались на полигон с разрешения властей и под расписку об ответственности за свое здоровье (находиться там можно только в респираторе). По словам жителей, на свалке идут некие внутренние процессы - гора теплая, от нее поднимался пар. Кроме того, тело полигона постепенно "сползает" в сторону реки Бусинки. Туда же стекает и часть фильтрата.
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