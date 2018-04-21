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В мэрии пообещали к лету запустить первый участок "розовой" линии метро
21 апреля 2018 г. | Время публикации 17:34
Рубрики: Метрополитен  
 
Официальный сайт Мэра Москвы
Первый участок Кожуховской линии московского метрополитена между станциями "Некрасовка" и "Косино" откроется до конца лета текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Строительство идет хорошими темпами. К концу лета планируем завершить основные строительно-монтажные работы. Станция "Некрасовка" готова более чем на 90 процентов, "Косино" на 70 процентов", - отметил чиновник. По его словам, в строительстве участка задействованы более 5 тысяч человек.

Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. на ней разместятся восемь станций - "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Полностью линию планируют запустить в 2019 году.

Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии, а в районе станции "Лермонтовский проспект" они пересекутся. С запуском новой ветки, как ожидается, самая загруженная линия метро Москвы должна стать более комфортной для горожан.
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Суббота, 21 апреля 2018 г. // Последняя новость 18:14
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