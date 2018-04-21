В результате обрушившегося на Москву урагана погиб ребенок

21 апреля 2018 г. Территорию ВДНХ закрыли из-за непогоды

В столичной мэрии заверили, что всем посетителям, которые купили билеты на мероприятия 21 апреля, компенсируют их стоимость. Ожидается, что погода ухудшится в ближайшие часы.