

Территорию ВДНХ закрыли из-за непогоды Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Ранее московское управление МЧС предупредило, что во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, вечером 21 апреля - резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.



В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует находящимся на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости - лучше переждать опасные погодные условия в капитальных строениях, а машины парковать в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередачи.



"МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.



МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г. Территорию ВДНХ в субботу, 21 апреля, закрыли для посетителей из-за резкого ухудшения погодных условий, которое ожидается в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного правительства. Тем, кто уже купил билеты на мероприятия, компенсируют их стоимость.Ранее московское управление МЧС предупредило, что во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, вечером 21 апреля - резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.В связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями МЧС рекомендует находящимся на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также рекомендуется не выходить на улицу без необходимости - лучше переждать опасные погодные условия в капитальных строениях, а машины парковать в гаражах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций и опор линий электропередачи."МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 апреля 2018 г. МЧС предупредило о порывах ветра до 25 метров в секунду к вечеру субботы

Предстоящее ухудшение погоды прокомментировал и мэр Москвы Сергей Собянин. " Это реально опасно! Будьте предельно внимательны", - подчеркнул градоначальник.



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