Чиновники решили проблему дикого сада на северо-востоке Москвы варварской вырубкой (ФОТО)

На протяжении многих лет на улице Яблочкова в Бутырском районе Москвы находился запущенный сад, окруженный крупными автомобильными магистралями и железной дорогой. Данное место пользовалось неоднозначной славой среди местных жителей: с одной стороны, это была одна из немногих нетронутых зеленых территорий, с другой - сад давно облюбовали бездомные и алкоголики для своих посиделок. Однако то, как чиновники решили проблему, многие москвичи посчитали настоящим варварством.
В процессе обустройства там вырубили большинство деревьев, включая большие старые яблони 1960-х годов. Масштабы потерь в результате проведенных городскими властями работ видны даже на снимках со спутника: от сада на улице Яблочкова не осталось практически ничего. "Дорожки и скамейки - это прекрасно. Но почему такой варварский способ устройства парка?" - возмутилась одна из участниц районного сообщества в Facebook
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Многие горожане согласились с москвичкой: к тому, что сад превратился в пристанище для маргиналов, привела бесконтрольность со стороны городских служб и правоохранителей. Теперь же жители близлежащих домов потеряли не только большую зеленую территорию, но и шумозащитный экран, который она собой представляла, защищая квартиры от беспрерывного гула машин со стороны Дмитровского шоссе.