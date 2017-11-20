Чиновники решили проблему дикого сада на северо-востоке Москвы варварской вырубкой (ФОТО)

15 декабря 2017 г. Мэрия отказалась согласовать шествие в защиту зеленого фонда Москвы

По словам организатора мероприятия, депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, решение мэрии незаконно и будет обжаловано в суде. А пока защитники экологии намерены отнести письма в администрацию президента.