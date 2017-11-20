Стоимость проезда в пригородных электричках не изменится в 2018 году

20 декабря 2017 г. Общественный транспорт подорожает с нового года, но появятся новые льготы

Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль, а для школьников и студентов появится дополнительный трехмесячный билет. Кроме того, будут введены льготы на проезд для ординаторов и интернов.