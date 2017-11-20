Стоимость проезда в пригородных электричках не изменится в 2018 году

В следующем году для пассажиров пригородных электричек запустят мобильное приложение, которое позволит пассажирам следить за движением электричек, узнавать о задержках поездов в режиме онлайн и оплачивать проезд. Об этом сообщил исполнительный директор ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Максим Дьяконов. Отметим, что ЦППК не первый год обещает запустить мобильное приложение, но планы по разным причинам откладываются.
"Мы ставим валидаторы на станциях. Они позволяют человеку, купившему абонемент [через приложение], завалидировать начало поездки и выйти через турникет", - цитирует Дьяконова агентство "Москва"
. Он пояснил, что будет применяться штрих-код, а не QR-код. Приложение планируется выпустить в первом полугодии.
ЦППК также намерена активнее продвигать бесконтактную оплату проезда. Компания ставит целью за три года повысить долю онлайн-продаж билетов до 20 процентов. Сейчас таким способом продается только 0,4 процента билетов. Стоимость проезда в пригородных электричках в следующем году не изменится, заверил Дьяконов.
Напомним, со 2 января повысится стоимость проезда
в московском городском транспорте. Поездка по карте "Тройка" подорожает на один рубль - до 36 рублей. Билет "Единый" на 60 поездок будет стоить 1765 рублей вместо 1700, безлимитный билет на 30 дней - 2075 рублей вместо 2 тысяч. Проезд в электричках последний раз повышался летом 2017 года
. Билет на поезд по Москве стоит 34 рубля, а за ее пределами – 22 рубля за каждую зону.