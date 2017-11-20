Мундепы Коньково намерены включить "День свободных выборов" в список своих районных праздников

Муниципальные депутаты московского района Коньково включат "День свободных выборов" в программу праздников на первый квартал 2018 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook
глава Совета депутатов Сергей Соколов, назвав "позорищем" недавнее решение Мосгорсуда запретить одноименную акцию в Лермонтовском сквере 24 декабря.
Напомним, муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Ильей Яшиным неделю борются за право провести районный праздник под названием "День свободных выборов". Акция задумывалась для информирования жителей о предстоящих президентских выборах и записи желающих наблюдателями. После того, как ее поддержал Алексей Навальный, чиновники назвали мероприятие провокацией
и заявили, что его надо было согласовывать как минимум за месяц.
Прокуратура вынесла Яшину предостережение, а позже акцию оперативно запретил Мосгорсуд
. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков по предложению главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова подал в мэрию заявку на митинг в защиту избирательных прав граждан на проспекте Академика Сахарова 24 декабря и в считанные часы получил разрешение
. Яшин не согласился на такой компромисс, и Гудков отозвал заявку
.
В поддержку Яшина выступили 123 независимых муниципальных депутата, подписи которых помогал собирать Гудков. Независимая фракция депутатов Зюзино направила в мэрию коллективное обращение
с требованием соблюдать закон, прекратить давление на коллег из Красносельского района и содействовать безопасному проведению "Дня свободных выборов".
Конгресс независимых муниципальных депутатов тоже поддержал мероприятие. "Мы уверены, что Совет депутатов Красносельского района имеет полное право проводить свои праздники на территории района на любые темы, не согласовывая это с региональными властями. Требования мэрии Москвы и С.С. Собянина об отмене праздника - незаконны и носят антиконституционный характер", - говорится в заявлении, опубликованном на странице
конгресса.
Илья Яшин после запрета акции Мосгорсудом выпустил видеообращение
, в котором еще раз подчеркнул, что "День свободных выборов" - "легальное решение законно избранного Совета депутатов". Он объяснил, что праздник задумывался как "зрелищное и открытое мероприятие, в рамках которого люди смогут говорить о начавшейся в стране президентской кампании. Не агитировать за каких-то кандидатов, а просто вспомнить о своих избирательных правах и развернуть на Лермонтовской площади российские триколоры и знамена Москвы".
Предложение мэрии провести вместо этого митинг на проспекте Академика Сахарова Яшин назвал "мнимыми уступками" и заявил, что депутаты Красносельского района будут "защищать права местного самоуправления всеми силами". Ранее Яшин подал в суд на мэра Москвы Сергея Собянина с требованием обязать градоначальника прекратить давление на Совет депутатов и не вмешиваться в его полномочия в связи с подготовкой районного праздника. Таганский районный суд отложил рассмотрение иска на 15 января.
Между тем судебный запрет "Дня свободных выборов" был оформлен, по словам Яшина, "молниеносно" - фактически за один день, а само рассмотрение иска заняло "меньше часа". Запрет мероприятия будет обжалован. "А это значит, что до воскресенья решение этого суда не вступит в законную силу. То есть юридически на сегодняшний день этот запрет - не более чем декларация", - сообщил
Яшин.
Столичная полиция уже предостерегла граждан от участия в "несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря". "В соответствии с законом ГУ МВД России по Москве примет все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия", - говорится на сайте ведомства
.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал Яшина и Гудкова согласиться на совместный митинг
и праздник на проспекте Сахарова, проявив таким образом "сдержанность и политическую мудрость". Правда, призыв прозвучал уже после того, как Дмитрий Гудков отозвал заявку на митинг.