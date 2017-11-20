Мундепы Коньково намерены включить "День свободных выборов" в список своих районных праздников

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21 декабря 2017 г. Глава СПЧ призвал Гудкова и Яшина провести совместный митинг за свободные выборы

Михаил Федотов призвал Гудкова и Яшина "проявить сдержанность и политическую мудрость" и согласиться на совместный митинг на проспекте Академика Сахарова. Это позволит не подвергать опасности участников.

20 декабря 2017 г. Мосгорсуд занял сторону мэрии в ее споре с Яшиным и запретил "День свободных выборов"

20 декабря 2017 г. Гудков решил отозвать одобренную мэрией заявку на митинг на проспекте Сахарова