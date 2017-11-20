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В Печатниках вслед за магазином "Атак" махинации с ценами продолжились в "Магните"
21 декабря 2017 г. | Время публикации 09:50 | Последние изменения 15:00
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В сетевом супермаркете "Магнит" в районе Печатники по адресу: улица Гурьянова, дом 9 появились объявления о том, что покупателям не будут выдаваться чеки, оплата производится только наличными, а цены "могут не совпадать". Об этом сообщил в своем блоге в "Живом журнале" блогер Рустам Билялов.

О появлении объявлений в супермаркете "Магнит" сообщил один из жителей района Печатники: контрольная закупка показала, что кассиры отказываются выдавать чеки покупателям, кроме особо настойчивых. Администратор магазина пояснил, что выдача товарных и кассовых чеков всем покупателям не производится из-за общего сбоя в работе онлайн-касс. Пояснить причину, по которой цены на витринах могут не соответствовать реальной цене на товар, администратор не смог. Хотя накануне сбои в работе касс действительно отмечались не только в столице, но и по всей России, супермаркет "Магнит" на улице Гурьянова продолжил работу, установив собственные правила торговли на время технических неполадок.

Между тем в ходе общественного контроля также выяснилось, что в супермаркете "Магнит" отсутствует книга жалоб и предложений. Вместо "жалобной книги" администратор предложил оставить отзыв в блокноте, в котором не было указано данных о продавце, не было печати продавца и подписи руководителя торговой сети, требуемых по закону. Покупателям рекомендуется проверять соответствие цен, указанных на витринах, с ценами, которые пробивают на кассе, а также требовать выдачи чеков. "Не забывайте, что продавец обязан продать вам товар именно по той цене, которая указана на витрине", - заключает блогер.

Напомним, подобная ситуация с установлением особенных правил торговли недавно наблюдалась и в сетевом супермаркете "Атак", расположенном на той же улице. Как и в случае с магазином "Магнит", нарушения правил торговли администрация объясняла техническим сбоем, который продолжался более 5 дней. Разница в цене на некоторые товары доходила до 30%: так, банка кофе по ценнику стоила 204 рубля, а по факту - 279 рублей, пакет молока на витрине стоил 44 рубля 10 копеек, а на кассе - 56 рублей 80 копеек. Об этом покупатели узнавали только на кассе при объявлении суммы.

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