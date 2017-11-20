В выходные столицу ожидают снег и метель, придут ночные морозы Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В четверг, 21 декабря, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит минус 3 - минус 1 градус в столице и минус 6 - минус 1 градус в Подмосковье. В пятницу, 22 декабря, также местами выпадет небольшой снег. Температура в течение суток будет колебаться в пределах минус 5 - минус 3 градуса в Москве и минус 8 - минус 3 градуса по области.



В ночь на субботу, 23 декабря, температура упадет до минус 7 - минус 5 градусов в мегаполисе и минус 10 - минус 5 градусов в регионе. Днем ожидается минус 4 - минус 2 градуса и минус 7 - минус 2 градуса соответственно. Будет идти небольшой снег.



В воскресенье, 24 декабря, ожидается умеренный снег, местами метель, а также ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Ночные температуры составят минус 5 - минус 3 градуса в Москве и минус 8 - минус 3 градуса по области. Днем столбик термометра покажет от минус двух до ноля градусов в столице и от минус 5 до ноля градусов в Подмосковье.



В выходные температура воздуха в Московском регионе может опуститься до минус 10 градусов, местами ожидается метель. Обновленный прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России В четверг, 21 декабря, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит минус 3 - минус 1 градус в столице и минус 6 - минус 1 градус в Подмосковье. В пятницу, 22 декабря, также местами выпадет небольшой снег. Температура в течение суток будет колебаться в пределах минус 5 - минус 3 градуса в Москве и минус 8 - минус 3 градуса по области.В ночь на субботу, 23 декабря, температура упадет до минус 7 - минус 5 градусов в мегаполисе и минус 10 - минус 5 градусов в регионе. Днем ожидается минус 4 - минус 2 градуса и минус 7 - минус 2 градуса соответственно. Будет идти небольшой снег.В воскресенье, 24 декабря, ожидается умеренный снег, местами метель, а также ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Ночные температуры составят минус 5 - минус 3 градуса в Москве и минус 8 - минус 3 градуса по области. Днем столбик термометра покажет от минус двух до ноля градусов в столице и от минус 5 до ноля градусов в Подмосковье.



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