Глава СПЧ призвал Гудкова и Яшина провести совместный митинг за свободные выборы

Главе муниципальных депутатов Красносельского района Илье Яшину и оппозиционеру Дмитрию Гудкову необходимо проявить "сдержанность и политическую мудрость", согласившись провести совместный митинг и районный праздник 24 декабря на проспекте Академика Сахарова. Такое мнение выразил ТАСС председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
"Мне казалось, что Илья Яшин услышал предложение Общественной палаты Москвы
о совместном проведении мероприятий на проспекте Академика Сахарова, но сегодняшнее действие Гудкова, к сожалению, сломало эти договоренности", - сказал Федотов 20 декабря, имея в виду отзыв
Федотов выразил надежду, что "ситуацию еще можно исправить, если муниципальные депутаты Красносельского района примут разумное решение". По его словам, каждый из организаторов акций в первую очередь должен думать о безопасности людей и сделать все возможное, чтобы участники смогли провести митинг в безопасном и комфортном для этого месте. "У меня нет прогнозов, чем может закончиться эта ситуация, но мне бы очень хотелось, чтобы они договорились между собой", - добавил он.
Напомним, акция "День свободных выборов" запланирована на 24 декабря в Лермонтовском сквере. Мероприятие обсуждалось на заседании Совета депутатов, за его проведение проголосовали семь депутатов из десяти. "Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам", - описывал Яшин суть мероприятия.
После того как проведение "Дня свободных выборов" поддержал оппозиционер Алексей Навальный, глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал акцию "провокациями и инсинуациями", а Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от проведения акции, которую считает "несогласованным массовым мероприятием".
Яшин в ответ обратился к прокурору Москвы со встречным требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и Черникову, "которые в нарушение закона пытаются помешать проведению в Красносельском районе праздника "День свободных выборов". Яшин также подал в суд на мэра Москвы
из-за "административного давления" на муниципальное самоуправление.
После отзыва заявки на митинг на проспекте Сахарова Яшин продолжил заниматься организацией праздника в Лермонтовском сквере. Между тем 20 декабря Мосгорсуд запретил
проведение "Дня свободных выборов", а столичное управление МВД призвало москвичей "воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря".