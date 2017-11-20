Глава СПЧ призвал Гудкова и Яшина провести совместный митинг за свободные выборы

20 декабря 2017 г. Мосгорсуд занял сторону мэрии в ее споре с Яшиным и запретил "День свободных выборов"

Формально заявителем иска является депутат от "Единой России" Алевтина Базеева, возглавлявшая муниципальный совет Красносельского района прошлого созыва. Сам Яшин уверен, что за судебным решением "торчат уши мэрии" и оно незаконное.