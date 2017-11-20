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В столице появится станция метро в стиле оригами
21 декабря 2017 г. | Время публикации 08:32 | Последние изменения 14:58
Рубрики: Метрополитен  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москомархитектура утвердила дизайн новых станций Сокольнической линии метро "Ольховая" и "Столбово". Основой дизайна единственного вестибюля "Ольховой" стал архитектурный стиль оригами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Металлическая конструкция наземного вестибюля станции будет повторять форму бумажного самолетика, а интерьер будет украшен конструкциями в виде оригами. Объемные фигуры появятся под потолком на платформе, а снаружи и внутри станцию оборудуют архитектурной подсветкой.

Кроме того, в отделке новых станций планируется использовать натуральные материалы. Стены и колонны выполнят из мрамора, а полы сделают из гранита. В оформлении "Ольховой" будут преобладать белые, желтые и оранжевые цвета, а в дизайне "Столбово" — белый, серый и бежевый. У "Столбово" будет два вестибюля с прозрачными стеклянными стенами, входные группы которых облицуют гранитом серого и коричневого цветов.

Ранее сообщалось, что четыре станции Сокольнической линии метро в Новой Москве откроются в начале 2019 года. Значительная часть этой линии пройдет по земле, на ней будут размещены станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". От транспортно-пересадочного узла "Саларьево" линия выйдет на поверхность и пройдет по земле до пересечения с автодорогой Солнцево – Бутово – Видное, а затем вдоль этой магистрали. Общая протяженность проектируемого участка с подъездными путями составит 11,6 километра.

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