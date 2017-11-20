В столице появится станция метро в стиле оригами

1 июля 2017 г. К 2019 году Новая Москва получит еще четыре станции метро

В мэрии планируют продлить Сокольническую линию от станции "Саларьево" до станции "Столбово". Значительная часть этой линии пройдет по земле, на ней будут размещены станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".