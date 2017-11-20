NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
декабря
pda
Поиск
Архив

Мэр Москвы отправил в отставку глав трех районов после жалоб жителей
21 декабря 2017 г. | Время публикации 12:32 | Последние изменения 14:10
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил глав районов Филевский парк, Ховрино и Некрасовка за невнимательное отношение к запросам жителей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В записи градоначальник уточнил, что одного из муниципальных чиновников уволил за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог, другого - за жалобы на содержание дворов, а третьего главу - за неудовлетворительное содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора. Как уточняют "Ведомости", свои должности покинули глава управы района Филевский парк Руслан Осипенко, глава Некрасовки Михаил Макаров и глава управы района Ховрино Ирина Булгакова.

Действия столичного мэра вызвали одобрение пользователей. "Вот так и надо с этими лодырями! - пишет пользователь Андрей Лупуляк, другие отмечают, что "народ любит увольнения и посадки". "Спасибо! В Ховрино просто ужасные дороги и детские площадки. По сравнению с Косино-Ухтомским районом - земля и небо", - пишет Илона Доброгорская. Еще один житель Ховрино отмечает, что "Ховринский Глава не разу не организовал новогодние ёлки. Много лет живём и не можем в новогоднюю ночь побывать на улице у елки". Другие пользователи просят "проверить" таким же образом районы Новогиреево, Фили-Давыдково и поселение Первомайское, где "помойки не вывозят неделями".

О том, что глава управы района Филевский парк Руслан Осипенко подал в отставку, сообщалось еще в ноябре: по словам активистов, поводом для этого стали проигрыш "Единой России" на муниципальных выборах, "жесткая позиция" муниципальных депутатов-демократов и рост протеста в районе, связанного с планами вырубки части парка, строительства эстакады и превращения Новозаводской улицы в автомагистраль. По задумке властей, трасса должна протянуться от парламентского центра в Мневниках, строительство которого отложено на неопределенный срок, до делового центра "Москва-Сити". Несмотря на проблемы с парламентским центром, закупки и проектирование транспортных объектов никто не отменял, отмечают жители.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Главу управы Филевского парка, где растет протест против строительства трассы, вынудили уйти в отставку
15 ноября 2017 г.
Главу управы Филевского парка, где растет протест против строительства трассы, вынудили уйти в отставку
По словам местного муниципального депутата, чиновника вынудили уйти по собственному желанию из-за проигрыша "Единой России", жесткой позиции мундепов-демократов и роста протестных настроений в районе.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.12.2017   18:24
5
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 23 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>