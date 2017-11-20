Мэр Москвы отправил в отставку глав трех районов после жалоб жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил глав районов Филевский парк, Ховрино и Некрасовка за невнимательное отношение к запросам жителей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
.
В записи градоначальник уточнил, что одного из муниципальных чиновников уволил за жалобы на неудовлетворительное содержание дорог, другого - за жалобы на содержание дворов, а третьего главу - за неудовлетворительное содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора. Как уточняют "Ведомости"
, свои должности покинули глава управы района Филевский парк Руслан Осипенко, глава Некрасовки Михаил Макаров и глава управы района Ховрино Ирина Булгакова.
Действия столичного мэра вызвали одобрение пользователей. "Вот так и надо с этими лодырями! - пишет пользователь Андрей Лупуляк, другие отмечают, что "народ любит увольнения и посадки". "Спасибо! В Ховрино просто ужасные дороги и детские площадки. По сравнению с Косино-Ухтомским районом - земля и небо", - пишет Илона Доброгорская. Еще один житель Ховрино отмечает, что "Ховринский Глава не разу не организовал новогодние ёлки. Много лет живём и не можем в новогоднюю ночь побывать на улице у елки". Другие пользователи просят "проверить" таким же образом районы Новогиреево, Фили-Давыдково и поселение Первомайское, где "помойки не вывозят неделями".
О том, что глава управы района Филевский парк Руслан Осипенко подал в отставку
, сообщалось еще в ноябре: по словам активистов, поводом для этого стали проигрыш "Единой России" на муниципальных выборах, "жесткая позиция" муниципальных депутатов-демократов и рост протеста в районе, связанного с планами вырубки части парка, строительства эстакады и превращения Новозаводской улицы в автомагистраль. По задумке властей, трасса должна протянуться от парламентского центра в Мневниках, строительство которого отложено на неопределенный срок, до делового центра "Москва-Сити". Несмотря на проблемы с парламентским центром, закупки и проектирование транспортных объектов никто не отменял, отмечают жители.