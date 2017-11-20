NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
декабря
pda
Поиск
Архив

Виновником "тухлой пятницы" в Москве могли быть Угрешские очистные сооружения
21 декабря 2017 г. | Время публикации 16:03 | Последние изменения 16:15
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
Едкий запах тухлой капусты, который окутал Москву в пятницу, 8 декабря, мог распространиться с Угрешских очистных сооружений, которые расположены в районе Печатники на юго-востоке города (улица Угрешская, 22). Как рассказал редакции msk.NEWSru.com активист Рустам Билялов, в непосредственной близости от предприятия даже сейчас отчетливо ощущается зловоние, присущее меркаптанам. Примеси именно этого вещества в воздухе были зафиксированы Роспотребнадзором в день инцидента.

Угрешские очистные сооружения, в отличие от расположенных неподалеку Курьяновских, специализируются на обработке сточных вод непосредственно с городских предприятий. В ближайшее время эти очистные сооружения ожидает масштабная реконструкция, что косвенно указывает на их плачевное нынешнее состояние. На предоставленных Биляловым фотографиях также можно наблюдать царящую на территории объекта разруху.

Фото: Рустам Билялов


Тендер на реконструкцию предприятия на Угрешской, 22 столичный департамент строительства объявил в начале года. Согласно конкурсной документации, в рамках первого этапа будут выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы при подключении к системам теплоснабжения МОЭК, а уже затем, на втором этапе, на освобожденных после реконструкции площадях начнется строительство "производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов". В ноябре на сайте госзакупок появился еще один тендер на реализацию первой очереди проекта, его итоги должны быть подведены в январе.

"Раз реконструкция в принципе планируется, значит была такая необходимость. То есть с ними (очистными сооружениями, - прим. ред.) не все в порядке", - заявил Билялов. Он также добавил, что на прилегающей к предприятию территории уже сейчас ведутся какие-то работы, однако о полноценном строительстве речи пока не идет.

Фото: Рустам Билялов


Отметим, что в пользу этой версии говорит и тот факт, что 8 декабря ветер в Москве был как раз юго-восточным, то есть дул непосредственно со стороны Печатников. Помимо Угрешских и Курьяновских очистных сооружений там также расположена скандально известная свалка, причастность которой к "тухлой пятнице" также исключать преждевременно. Попытки же городских служб и ведомств обвинить в загрязнении столичного воздуха полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе выглядят, мягко говоря, сомнительно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.12.2017   18:22
5
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 23 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>