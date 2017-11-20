Виновником "тухлой пятницы" в Москве могли быть Угрешские очистные сооружения

Едкий запах тухлой капусты, который окутал Москву в пятницу, 8 декабря, мог распространиться с Угрешских очистных сооружений, которые расположены в районе Печатники на юго-востоке города (улица Угрешская, 22). Как рассказал редакции msk.NEWSru.com
активист Рустам Билялов, в непосредственной близости от предприятия даже сейчас отчетливо ощущается зловоние, присущее меркаптанам. Примеси именно этого вещества в воздухе были зафиксированы Роспотребнадзором в день инцидента.
Угрешские очистные сооружения, в отличие от расположенных неподалеку Курьяновских
, специализируются на обработке сточных вод непосредственно с городских предприятий. В ближайшее время эти очистные сооружения ожидает масштабная реконструкция, что косвенно указывает на их плачевное нынешнее состояние. На предоставленных Биляловым фотографиях также можно наблюдать царящую на территории объекта разруху.
Фото: Рустам Билялов
Тендер на реконструкцию предприятия на Угрешской, 22 столичный департамент строительства объявил
в начале года. Согласно конкурсной документации, в рамках первого этапа будут выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы при подключении к системам теплоснабжения МОЭК, а уже затем, на втором этапе, на освобожденных после реконструкции площадях начнется строительство "производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов". В ноябре на сайте госзакупок появился
еще один тендер на реализацию первой очереди проекта, его итоги должны быть подведены в январе.
"Раз реконструкция в принципе планируется, значит была такая необходимость. То есть с ними (очистными сооружениями, - прим. ред.
) не все в порядке", - заявил Билялов. Он также добавил, что на прилегающей к предприятию территории уже сейчас ведутся какие-то работы, однако о полноценном строительстве речи пока не идет.
Фото: Рустам Билялов
Отметим, что в пользу этой версии говорит и тот факт, что 8 декабря ветер в Москве был как раз юго-восточным, то есть дул непосредственно со стороны Печатников. Помимо Угрешских и Курьяновских очистных сооружений там также расположена скандально известная свалка, причастность которой к "тухлой пятнице" также исключать преждевременно. Попытки же городских служб и ведомств обвинить в загрязнении столичного воздуха полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе выглядят, мягко говоря, сомнительно
.