Новогодний поезд "Путешествие в Рождество" запустили на Кольцевой линии

Рождественский поезд начал работать на Кольцевой линии московского метрополитена. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, тематический поезд "Путешествие в Рождество" посвящен предстоящим новогодним праздникам, а также зимнему фестивалю, который будет проходить с 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года.
Церемония запуска тематического поезда состоялась в электродепо "Красная Пресня". Каждый из пяти вагонов оформлен изображениями заснеженных берез, новогодних игрушек и снегирей. Внутри поезд украшен фотографиями разных лет, посвященных новогодним традициям Москвы. В дизайне поезда также использованы надписи "2018", "Путешествие в Рождество", "22 декабря 2017 - 14 января 2018" и хештэг #Московскиесезоны, который связан с оргкомитетом цикла уличных городских мероприятий в Москве.
Благодаря архивным фотографиям пассажиры смогут познакомиться с московскими традициями зимних праздников и узнать много интересного об истории любимого города. Они узнают, где в Москве организовывали первые новогодние фейерверки, где москвичи 19-го века покупали святочные маски, а где катались на коньках и какие впечатления оставляли у иностранцев традиционные русские забавы, вроде катания с ледяных гор. В ближайшие дни будет запущено еще два новогодних поезда.
Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет на 70 площадках по всему городу
. При этом семь площадок мероприятия впервые откроются на Садовом кольце, а 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица будет пешеходной
. Праздничный пешеходный маршрут протяженностью 2,6 километра организуют от Триумфальной до Лубянской площади, включая улицу Охотный Ряд и Театральный проезд. В новогоднюю ночь площадки будут работать до 2:00, а в час ночи из тридцати точек по всей Москве запустят салют. Также с 31 декабря по 2 января Тверская улица превратится в театральные подмостки
, где будут идти спектакли по мотивам известных сказочных историй "Обыкновенное чудо", "Щелкунчик", "Снежная королева" и других.