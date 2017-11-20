Воробьев наградил губернаторскими премиями компании, которых, возможно, никогда не существовало

20 октября 2017 г. Клин вместо "подмосковной Австрии" превращается в мусорный город

Жители Клина и окрестных деревень борются со свалкой, куда после закрытия полигона в Балашихе едет мусор со всего региона. На прошлой неделе суд приостановил работу свалки на 90 дней, но в тот же день решение отозвали.