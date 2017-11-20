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Воробьев наградил губернаторскими премиями компании, которых, возможно, никогда не существовало
21 декабря 2017 г. | Время публикации 19:44 | Последние изменения 19:52
Рубрики: Общество  
 
Андрей Воробьев | Global Look Press
Сотрудники Главного управления социальных коммуникаций Московской области начали проверку информации о присуждении губернаторских премий "Наше Подмосковье" фейковым проектам, рассказала РИАМО руководитель ведомства Ирина Плещева. По ее словам, речь идет о шести сомнительных организациях из Жуковского, однако сами жители города подозревают, что из 44 лауреатов больше половины никогда не существовало.

Отметим, что конкурс проходил с апреля, когда начался прием заявок, до церемонии награждения в конце ноября. Как пишет "Медуза", на мероприятии лично присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев, ведущими выступали Борис Корчевников и актриса Елизавета Арзамасова, а гостей развлекали Стас Пьеха, Пелагея и Сати Казанова.

Плещева сообщила, что о возможных махинациях в ее Управлении узнали несколько недель назад. "Естественно, речи о выплатах недобросовестным соискателям быть не может. К тому же, сами победители не подали нам нужных для выплаты денег документов, чем вызвали подозрение. На данном этапе проходят проверки. Ждем результата", - добавила чиновница.

Аналогичную информацию агентству озвучил и председатель совета по присуждению премии Евгений Князев. "Мы проведем очередное заседание совета по присуждению ежегодных губернаторских премий "Наше Подмосковье", на котором обсудим ситуацию, что делать дальше", - подчеркнул он, добавив, что выплаты денежных средств были приостановлены.

Названия предполагаемых фейковых организаций в заметке РИАМО не приводятся, однако, вероятно, речь идет о шести проектах в области военно-патриотического воспитания, которые в качестве примера ранее фигурировали в публикации в сообществе "Честные новости Подмосковья" в Facebook. Это клубы "Морпех", "Православный военизированный лагерь", "Спецназ", "Миротворцы", "Булат" и "Росгвардеец". Все они удостоились губернаторской награды в 150 тысяч рублей.

Автор публикации подчеркивал, что информация о деятельности этих организаций существует исключительно на сайте конкурса, в Жуковском о них никому ничего не известно. Более того, фотографии представителей этих клубов, опубликованные на сайте премии, в большинстве своем оказались фальшивками. Например, среди них обнаружилось фото погибшего в Парке Горького блогера, а также изображение девушки, которое используется сайтами с эротическим контентом.

Издание "Подмосковье сегодня" выяснило, что создателем всех шести организаций является Геннадий Коротаев, заместитель председателя благотворительного фонда содействия военно-патриотическому движению и развитию военно-прикладных видов спорта "Каскад" из Жуковского. В беседе с журналистами он заявил: "Да, все эти клубы - наши. Они реальные". В качестве объяснения произошедшему в статье приводится версия, что разгорающийся скандал - это "заказ конкурирующих военно-патриотических клубов".

Примечательно, что наличие фейков среди заявок на премию признавали и сами организаторы. "Самый типичный из них выглядит как безликая заявка, в которой некий Иван Иваныч представляет обычное благоустройство обычного двора. Или что-то ещё в такой же степени затратное и судьбоносное. Судя по всему, так муниципалитеты накручивали себе голоса", - заявила подмосковной газете "Вперед" Татьяна Колганова, которая до 2016 года выступала экспертом премии.
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