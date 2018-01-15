

Пассажиры аэроэкспрессов пересаживаются на такси и машины каршеринга Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



По итогам 2017 года "Аэроэкспресс" перевез в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" 11,66 миллиона человек, что составляет 13,2% от общего числа перевезенных в эти аэропорты. Судя по данным перевозчика, это самая низкая доля компании за последние десять лет: еще в 2008 году, до запуска маршрута в аэропорт "Шереметьево", доля "Аэроэкспресса" составляла 15%. А чаще всего пассажиры выбирали "Аэроэкспресс" для поездок в московские аэропорты в 2014 году. Тогда доля компании в общем объеме перевезенных пассажиров составила 25,46%, или 16,6 миллиона пассажиров.



По словам экспертов, "Аэроэкспресс" теряет долю рынка в первую очередь за счет конкуренции с агрегаторами такси, а также каршеринговыми сервисами: пассажирам, едущим в отпуск с семьей, выгоднее добираться на такси. Стоимость проезда на "Аэроэкспрессе" составляет 420 рублей в одну сторону при покупке онлайн и 500 рублей при покупке в кассе, тогда как средняя поездка из аэропорта в центр - около тысячи рублей. А отсутствие пробок, являющееся преимуществом "Аэроэкспресса", постепенно сходит на нет за счет введения выделенных полос.



Представитель "Аэроэкспресса" утверждает, что компания "активно работает над увеличением пассажиропотока и повышением качества обслуживания пассажиров", в "Яндекс.Такси" ситуацию с перевозками не комментируют. В то же время представитель такси Gett заявил, что компания сейчас "активно конкурирует" как с традиционными диспетчерскими такси, так и с "Аэроэкспрессом" и маршрутными автобусами. По его словам, за прошедший год количество поездок во "Внуково" и "Шереметьево" выросло на 49 и 50% соответственно, а "Домодедово" показало рост на 81%.



Между тем, как выяснилось, вызвать такси через интернет-агрегаторы и сесть во вроде бы официальную машину в столице действительно стало проще, однако риска от поездок меньше не стало. Как выяснилось, за рулем авто может быть кто угодно, а агрегаторы Доля "Аэроэкспресса" в перевозке пассажиров до московских аэропортов в 2017 году стала самой низкой за десять лет работы. По словам экспертов, это связано с ростом конкуренции: пассажиры все чаще предпочитают такси и каршеринговые сервисы, сообщает РБК По итогам 2017 года "Аэроэкспресс" перевез в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" 11,66 миллиона человек, что составляет 13,2% от общего числа перевезенных в эти аэропорты. Судя по данным перевозчика, это самая низкая доля компании за последние десять лет: еще в 2008 году, до запуска маршрута в аэропорт "Шереметьево", доля "Аэроэкспресса" составляла 15%. А чаще всего пассажиры выбирали "Аэроэкспресс" для поездок в московские аэропорты в 2014 году. Тогда доля компании в общем объеме перевезенных пассажиров составила 25,46%, или 16,6 миллиона пассажиров.По словам экспертов, "Аэроэкспресс" теряет долю рынка в первую очередь за счет конкуренции с агрегаторами такси, а также каршеринговыми сервисами: пассажирам, едущим в отпуск с семьей, выгоднее добираться на такси. Стоимость проезда на "Аэроэкспрессе" составляет 420 рублей в одну сторону при покупке онлайн и 500 рублей при покупке в кассе, тогда как средняя поездка из аэропорта в центр - около тысячи рублей. А отсутствие пробок, являющееся преимуществом "Аэроэкспресса", постепенно сходит на нет за счет введения выделенных полос.Представитель "Аэроэкспресса" утверждает, что компания "активно работает над увеличением пассажиропотока и повышением качества обслуживания пассажиров", в "Яндекс.Такси" ситуацию с перевозками не комментируют. В то же время представитель такси Gett заявил, что компания сейчас "активно конкурирует" как с традиционными диспетчерскими такси, так и с "Аэроэкспрессом" и маршрутными автобусами. По его словам, за прошедший год количество поездок во "Внуково" и "Шереметьево" выросло на 49 и 50% соответственно, а "Домодедово" показало рост на 81%.Между тем, как выяснилось, вызвать такси через интернет-агрегаторы и сесть во вроде бы официальную машину в столице действительно стало проще, однако риска от поездок меньше не стало. Как выяснилось, за рулем авто может быть кто угодно, а агрегаторы не несут ответственности за действия своих водителей. Некоторые водители такси покупают лицензии у фирм, минующих все официальные требования, а чтобы получать заказы через систему агрегаторов, достаточно предоставить разрешение на машину и права. Ужесточать же требования агрегаторам невыгодно, поскольку с каждого заказа они получают 25%.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 января 2018 г. Нелегальные таксисты переместились в интернет-агрегаторы

Как выяснилось, за рулем авто, вызванного через интернет-приложение, может быть кто угодно, а агрегаторы не несут ответственности за действия своих водителей. Сами же нелегалы также обходят законодательство различными способами.



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