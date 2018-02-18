МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах в ближайшие дни

18 февраля 2018 г. Гидрометцентр пообещал "мужскую" погоду в День защитника Отечества

Праздничный день 23 февраля будет суровым. Ночью около минус 20 градусов, по области до минус 25-26, а днем в послеполуденные часы температура поднимется лишь до 10-16 градусов.