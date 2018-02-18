МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах в ближайшие дни

Аномальные морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве на 23 февраля, по региону - до минус 25 градусов. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которого цитирует агентство "Москва"
.
"Для Москвы сегодня максимальные температуры будут около минус 8-10 градусов, 23 февраля местами небольшой снег, ночные температуры опустятся до минус 18-20 градусов, по области - до минус 25 градусов. Такая погода является аномально холодной
для конца февраля", - сказал Вильфанд. По его словам, дневные температуры будут держаться на уровне минус 9-13 градусов.
В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил РБК
, что похолодание начнется в ночь на 22 февраля, по области ожидается до минус 25 градусов. Днем 22 февраля будет минус 9–11 градусов, по области — до минус 13 градусов. Также ожидается небольшой снегопад - до одного миллиметра в сутки. В связи с похолоданием с 22 февраля в столице объявлен "оранжевый" уровень опасности.
В столичном главке МЧС также заявили о грядущем похолодании, которое продлится до 28 февраля. Как сообщается на сайте ведомства
, среднесуточная температура в эти дни будет на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы, что может увеличить количество пожаров в жилом секторе, в административных зданиях, учреждениях социальной сферы, на торговых и складских объектах, в выселенных зданиях, а также в бытовках на стройплощадках. В условиях холодной погоды рекомендуется воздержаться от продолжительного пребывания на улице, надевать теплую одежду и обувь.