В ГБУ "Жилищник" района "Сокольники" обнаружили фиктивно трудоустроенных дворников

В СКР расследуют уголовные дела по факту мошенничества, в ходе которого сотрудники ГБУ "Жилищник" района Сокольники фиктивно трудоустроили дворников и незаконно получили более 500 миллионов рублей. Как говорят источники РБК
, в понедельник, 19 февраля, в Восточном округе было возбуждено сразу три уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным правоохранительных органов, сотрудники государственного бюджетного учреждения "Жилищник" фиктивно трудоустроили на работу дворников многоквартирных домов. Заработная плата для так называемых "мертвых душ" поступала на банковские карты, находившиеся в распоряжении сотрудников ГБУ, которые за прошедший год получили более полумиллиона рублей.
Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к мэру Москвы Сергею Собянину, предложив ему проверить реальное соответствие численного состава дворников столицы штатному расписанию
. "Не исключаем, что в результате незаконных действий отдельных должностных лиц один дворник числится одновременно на нескольких участках, что делает физически невозможным выполнение служебных обязанностей в полном объеме", — говорится в письме.
В сентябре прошлого года около 200 сотрудников ГБУ "Жилищник" района Сокольники осадили местную администрацию
после того, как зарплаты в 30 тысяч рублей сократились до 17 тысяч, при этом рабочим приходится трудиться без выходных и выполнять обязанности не по профилю. После того, как рабочие договорились подать заявление в прокуратуру, им тут же пригрозили увольнением. Между тем, по словам местных муниципальных депутатов, на и.о. руководителя "Жилищника" в Сокольниках Лию Чеснову заведено два уголовных дела финансового характера еще во время ее руководства "Жилищником" в Гольяново. А в июне уголовное дело о мошенничестве было заведено на "Жилищник" района Люблино
: выяснилось, что сотрудники ГБУ похитили более 980 тысяч рублей путем фиктивного оформления на работу "мертвых душ".