В ГБУ "Жилищник" района "Сокольники" обнаружили фиктивно трудоустроенных дворников

20 февраля 2018 г. Депутаты предложили мэру Москвы пересчитать дворников и их зарплаты в связи со снежными завалами

Депутаты Госдумы отметили, что качество уборки снега в столице создает "устойчивое ощущение явного дефицита" коммунальщиков. А глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин назвал враньем заявления мэрии о зарплатах дворников в 45 тысяч рублей.