Заявления о голосовании на выборах можно будет подать в метро и на автозаправках

В вестибюлях станций метро, торговых центрах и на автозаправках откроются мобильные пункты МФЦ "Мои документы", где можно будет подать заявления для голосования по месту фактического пребывания на выборах президента РФ. Об этом сообщается на сайте МФЦ
.
Как следует из списка адресов, мобильные пункты для записи открылись в вестибюлях станций метро "Петровско-Разумовская", "Текстильщики", "Тропарево", "Шоссе Энтузиастов", "ВДНХ", "Новогиреево", "Планерная", "Щелковская" и "Выхино". Подать заявление можно также на 13 заправочных станциях АЗС "Лукойл", ещё несколько передвижных пунктов расположены на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Белорусском, Курском и Киевском вокзалах. Передвижные пункты также расположены в торговых центрах "Маркос Молл", "Гипермаркет НАШ", "РИО Румянцево", "Океания", "Город", "Калейдоскоп", "Колумбус", "Л-153", "Капитолий", "Принц Плаза" и в торговом комплексе "Садовод". Пункты будут работать до 12 марта.
В ходе президентской кампании-2018 впервые применяется новый механизм голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Чтобы убедить москвичей прийти на выборы и проинформировать их о новом механизме голосования, сотрудники участковых избирательных комиссий и МФЦ "Мои документы" дважды обойдут квартиры
. В первый визит жителям сообщат о возможности голосовать по месту пребывания и определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. Во время второго посещения избирателям раздадут приглашение на выборы, а также помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок.
Кроме того, Мосгоризбирком начал рассылать москвичам SMS-оповещения
о предстоящих 18 марта выборах президента России. Сообщалось, что получателям напомнят о возможности проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации, и укажут адрес ближайшего избирательного участка. Жители столицы также смогут получить необходимую информацию о выборах из рассылки по электронной почте, в своем многофункциональном центре, по телефону 8 (495) 777-77-77 или на сайте мэра и правительства столицы
.