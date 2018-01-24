Заявления о голосовании на выборах можно будет подать в метро и на автозаправках

7 февраля 2018 г. Жителям Москвы начнут рассылать SMS о выборах президента России с 9 февраля

Рассылка нацелена в первую очередь на тех, кто живет не там, где зарегистрирован. Мосгоризбирком напомнит о возможности проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации, и укажет адрес ближайшего избирательного участка.