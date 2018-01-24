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Заявления о голосовании на выборах можно будет подать в метро и на автозаправках
21 февраля 2018 г. | Время публикации 16:05 | Последние изменения 17:27
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В вестибюлях станций метро, торговых центрах и на автозаправках откроются мобильные пункты МФЦ "Мои документы", где можно будет подать заявления для голосования по месту фактического пребывания на выборах президента РФ. Об этом сообщается на сайте МФЦ.

Как следует из списка адресов, мобильные пункты для записи открылись в вестибюлях станций метро "Петровско-Разумовская", "Текстильщики", "Тропарево", "Шоссе Энтузиастов", "ВДНХ", "Новогиреево", "Планерная", "Щелковская" и "Выхино". Подать заявление можно также на 13 заправочных станциях АЗС "Лукойл", ещё несколько передвижных пунктов расположены на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Белорусском, Курском и Киевском вокзалах. Передвижные пункты также расположены в торговых центрах "Маркос Молл", "Гипермаркет НАШ", "РИО Румянцево", "Океания", "Город", "Калейдоскоп", "Колумбус", "Л-153", "Капитолий", "Принц Плаза" и в торговом комплексе "Садовод". Пункты будут работать до 12 марта.

В ходе президентской кампании-2018 впервые применяется новый механизм голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Чтобы убедить москвичей прийти на выборы и проинформировать их о новом механизме голосования, сотрудники участковых избирательных комиссий и МФЦ "Мои документы" дважды обойдут квартиры. В первый визит жителям сообщат о возможности голосовать по месту пребывания и определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. Во время второго посещения избирателям раздадут приглашение на выборы, а также помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок.

Кроме того, Мосгоризбирком начал рассылать москвичам SMS-оповещения о предстоящих 18 марта выборах президента России. Сообщалось, что получателям напомнят о возможности проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации, и укажут адрес ближайшего избирательного участка. Жители столицы также смогут получить необходимую информацию о выборах из рассылки по электронной почте, в своем многофункциональном центре, по телефону 8 (495) 777-77-77 или на сайте мэра и правительства столицы.

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