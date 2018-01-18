Избирательные участки в день выборов президента РФ украсят ради повышения явки

Московские власти озаботились праздничным оформлением избирательных участков на выборах президента. Они будут украшены воздушными шарами и баннерами, а дорогу к участкам покажут специальные навигаторы. Как сообщают "Ведомости"
, это обойдется городу почти в 50 миллионов рублей.
Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок в большинстве случаев конкурсы объявлены управами районов. Так, все участки в Южном округе украсят гирляндами из воздушных шаров длиной не менее 8 метров в цветовой гамме триколора и установят многоярусные фонтаны из шаров. На зданиях участков района Сокольники появятся шестиметровые растяжки с логотипом выборов, а вход украсят арки из красных, белых и синих шаров. Внутри участка расположится баннер с логотипом выборов, на фоне которого будет сидеть избирательная комиссия и будут летать шарики.
Кроме того, в помещении для голосования планируется разместить синий фотостенд с надписью "Мы выбрали президента", чтобы любой желающий мог сфотографироваться на его фоне. Чтобы облегчить избирателям поиск своего участка, будет организована специальная навигация на фонарных столбах: так, в Сокольниках по дороге к каждому участку будет не менее восьми табличек с указанием направления.
Политтехнолог Аббас Галлямов заявил, что подобные "украшения" в практике столичных выборов встречаются впервые, "но и задача нарастить явку в таком виде никогда не стояла, теперь это доминанта кампании, явка должна быть высокой, и ее гонят". По его словам, украшение участков создает позитивные эмоции и ощущение праздника, что повысит явку и приведет к росту лояльного голосования."Выбор во многом эмоционален, никто же не читает программы и не сравнивает их. А когда люди придут на участки, будет ощущение праздника, впечатление, что жизнь налаживается. Несколько процентов прироста явки и голосов Путину это обязательно даст", - заявил эксперт.
Напомним, по данным СМИ, администрация Кремля всевозможными способами стремится достичь явки 70% и 70% голосов за идущего на четвертый президентский срок Владимира Путина, так как в этом случае символический уровень его поддержки в России будет выше 50% от общего числа избирателей. В свою очередь, оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный к регистрации кандидатом в президенты, призвал россиян бойкотировать выборы
, чтобы "не создавать заведомому победителю явку и картинку".
Информационная кампания в преддверии президентских выборов началась в столице в конце января. Сотрудники участковых избирательных комиссий и МФЦ "Мои документы" дважды обойдут квартиры
москвичей. В первый визит жителям сообщат о возможности голосовать по месту пребывания и определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. Во время второго посещения избирателям раздадут приглашение на выборы, а также помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок. Агитировать москвичей прийти на избирательные участки 18 марта также будут профсоюзы
.
Кроме того, Мосгоризбирком начал рассылать москвичам SMS-оповещения
о предстоящих 18 марта выборах президента России. Сообщалось, что получателям напомнят о возможности проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации, и укажут адрес ближайшего избирательного участка. Жители столицы также смогут получить необходимую информацию о выборах из рассылки по электронной почте, в своем многофункциональном центре, по телефону 8 (495) 777-77-77 или на сайте мэра и правительства столицы
.