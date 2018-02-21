

Ряд улиц перекроют в центре столицы из-за шествия и митинга КПРФ 23 февраля Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Кроме того, в связи с проведением массовых мероприятий 23 февраля также изменятся маршруты наземного транспорта в центре города. Как сообщается



С 12:00 до окончания мероприятий автобус N м2 будет курсировать от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" и от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а автобус N м3 - от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Семеновская" до станции метро "Лубянка". Автобус N м27 будет курсировать от Карачаровского путепровода до станции метро "Лубянка" и от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Библиотека им. Ленина". Автобус N 101 будет ходить от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы, N 144 – от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник", N 904 – от 4-го микрорайона Митино до Тверской Заставы. 23 февраля в связи с проведением акции КПРФ, посвящённой 100-летию Советской армии и Военно-морского флота, в центре столицы перекроют ряд улиц. Как сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения, с 10:00 до окончания прохождения колонны будет перекрыто движение на Страстном бульваре от дома 2 до пересечения с улицей Петровка, а с 12:00 перекроют движение на самой улице Петровка. Кроме того, с 12:45 до 13:00 будет перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с Петровкой.Кроме того, в связи с проведением массовых мероприятий 23 февраля также изменятся маршруты наземного транспорта в центре города. Как сообщается ГУП "Мосгортранс" , с 07:00 пятницы до окончания мероприятий меняются маршруты автобусов А, м10, 15, с 09:00 - м2, м3, м27, 101, 144 и 904. С 7:00 до окончания мероприятий автобус N А будет следовать от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская", N м10 – от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", N 15 – от ВДНХ (южный вход) до Краснопролетарской улицы. С 9:00 до окончания мероприятий автобусы N 38 будут работать на участке от Рижского вокзала до метро "Трубная".С 12:00 до окончания мероприятий автобус N м2 будет курсировать от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" и от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а автобус N м3 - от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Семеновская" до станции метро "Лубянка". Автобус N м27 будет курсировать от Карачаровского путепровода до станции метро "Лубянка" и от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Библиотека им. Ленина". Автобус N 101 будет ходить от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы, N 144 – от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник", N 904 – от 4-го микрорайона Митино до Тверской Заставы.



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