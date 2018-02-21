NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
февраля
pda
Поиск
Архив

Ряд улиц перекроют в центре столицы из-за шествия и митинга КПРФ 23 февраля
21 февраля 2018 г. | Время публикации 16:50 | Последние изменения 18:32
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
23 февраля в связи с проведением акции КПРФ, посвящённой 100-летию Советской армии и Военно-морского флота, в центре столицы перекроют ряд улиц. Как сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения, с 10:00 до окончания прохождения колонны будет перекрыто движение на Страстном бульваре от дома 2 до пересечения с улицей Петровка, а с 12:00 перекроют движение на самой улице Петровка. Кроме того, с 12:45 до 13:00 будет перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с Петровкой.

Кроме того, в связи с проведением массовых мероприятий 23 февраля также изменятся маршруты наземного транспорта в центре города. Как сообщается ГУП "Мосгортранс", с 07:00 пятницы до окончания мероприятий меняются маршруты автобусов А, м10, 15, с 09:00 - м2, м3, м27, 101, 144 и 904. С 7:00 до окончания мероприятий автобус N А будет следовать от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская", N м10 – от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", N 15 – от ВДНХ (южный вход) до Краснопролетарской улицы. С 9:00 до окончания мероприятий автобусы N 38 будут работать на участке от Рижского вокзала до метро "Трубная".

С 12:00 до окончания мероприятий автобус N м2 будет курсировать от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" и от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а автобус N м3 - от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Семеновская" до станции метро "Лубянка". Автобус N м27 будет курсировать от Карачаровского путепровода до станции метро "Лубянка" и от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Библиотека им. Ленина". Автобус N 101 будет ходить от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы, N 144 – от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник", N 904 – от 4-го микрорайона Митино до Тверской Заставы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.02.2018   22:52
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 21 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>