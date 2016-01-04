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Посетители МФЦ смогут получить ряд новых услуг по принципу "одного окна"
21 февраля 2018 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании перечня из 30 госуслуг, предоставляемых на основе комплексного запроса в многофункциональные центры по принципу "одного окна". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Принятое решение позволит реализовать один из главных принципов "одного окна", в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя", - отмечается в пояснительной записке. Теперь на основе комплексного запроса граждане смогут получить ряд услуг со стороны МВД, Федеральной налоговой службы, Ростреестра, Росимущества, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федеральной службы судебных приставов.

Перечень услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, регулярно расширяется: так, с 1 февраля прошлого года москвичи могут оформить внутрироссийский или заграничный паспорт старого образца и забрать готовый документ, сфотографировавшись на паспорт в специальных кабинах. Срок изготовления российского паспорта для получения по месту жительства составляет 10 дней, загранпаспорта - один месяц. Для получения внутреннего паспорта не по месту жительства придется ждать соответственно один месяц для российского и четыре - для загранпаспорта. При этом загранпаспорта нового образца, с биометрическими данными и сроком действия 10 лет, продолжат оформлять и выдавать сотрудники МВД.

По данным столичных властей, московские центры госуслуг попали в тройку мировых лидеров по доступности, времени ожидания в очереди и уровню комфортности: среднее время ожидания в очереди составляет всего три минуты. Вместе с тем практика показывает, что работа центров госуслуг далека от идеала: москвичи жалуются, что в "письмах счастья" с приглашением в МФЦ указаны не все документы, а чиновники до последнего перекладывают ответственность друг на друга.
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