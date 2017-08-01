В МГУ закрыли лифты и лестницу, чтобы не допустить подачи подписей против фан-зоны на Воробьевых горах

В МГУ закрыли лифты и лестницу, чтобы не допустить протеста против фан-зоны "Фестиваля болельщиков" на ЧМ-2018. Об этом "МБХ медиа"
сообщил один из членов инициативной группы МГУ на условиях анонимности.
"Сегодня у ректората планируется акция инициативной группы, где студенты будут ждать ректора для того, чтобы попросить его официально обратиться к Путину по поводу переноса фан-зоны. Что известно — лифты отключили на девятый этаж, где находится ректорат, под предлогом ремонта, а также закрыли одну лестницу", — заявил член группы. По его словам, акция должна пройти в 15:30, об этом же сообщается и в Twitter
инициативной группы.
На официальной странице университета в Facebook
появилось сообщение о том, что распространение информации о встрече перед кабинетом ректора является нарушением правил внутреннего распорядка МГУ и попыткой дезорганизации работы университета. А возле лифтов разместили объявление о ремонте, в связи с которым лифты не будут останавливаться на девятом этаже.
Cообщается, что на лестнице на девятый этаж выставили по два охранника. "На 9-й этаж ездит один лифт, в нем стоит консьерж и рядом охранник, спрашивают - куда едешь. На самом девятом этаже человек 8 охранников, плюс один из проходов на этаже закрыт, то есть на круговом проходе одна сторона закрыта", - рассказал один из членов инициативной группы.
Ранее сообщалось, что студенты и преподаватели МГУ собрали первые 3 тысячи подписей против организации фан-зоны
чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах: студенты и преподаватели опасаются, что создание площадки для болельщиков вблизи университета сорвет учебный процесс и научные исследования. Инициативная группа намерена просить Садовничего, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина и главой наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посодействовать переносу фан-зоны от главного здания МГУ.
По данным активистов, студентов экономического факультета заставили написать заявления в деканат с просьбой о досрочной сессии
, угрожая не допустить к экзаменам вообще или перенести сессию на август. На географическом факультете уже вышел приказ о досрочной сдаче сессии. О переносе сроков в связи "с очень настойчивой просьбой ректората" объявили и на химическом факультете. Информацию о досрочном окончании семестра и новых сроках сессии подтверждают студенты факультета психологии, юридического, биологического, физического и философского факультетов.
Студенты и аспиранты также опасаются возможного закрытия общежитий и главного здания МГУ на время чемпионата по футболу. По их словам, это будет означать "беспрецедентное нарушение прав тысяч учащихся МГУ". В пресс-службе университета заявили, что учебный план и порядок пребывания в общежитиях не изменятся. А "формирование графика сдачи летней сессии будет традиционно осуществляться в максимально удобном формате". Сдачу сессии заранее в пресс-службе назвали личной инициативой студентов, которые уезжают в лагеря, однако не смогли объяснить, почему студенты физического, химического и биологического факультетов в полном составе решили сдать сессию и защитить дипломы досрочно.
Изначально фан-зону планировалось обустроить на Красной площади, но ее вместительность оказалась недостаточной. Студенты жаловались президенту FIFA
Джанни Инфантино и предлагали перенести площадку для болельщиков на ВДНХ, но в оргкомитете чемпионата заявили, что в Москве нет иного "столь же популярного и ассоциируемого с городом места", как МГУ.