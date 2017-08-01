В МГУ закрыли лифты и лестницу, чтобы не допустить подачи подписей против фан-зоны на Воробьевых горах

21 февраля 2018 г. Активисты МГУ собрали для ректора тысячи подписей против футбольной фан-зоны и вызванных ею неудобств

В среду подписи передадут ректору МГУ Виктору Садовничему. Студенты и преподаватели все еще надеются на его помощь в переносе фан-зоны подальше от университета. Из-за ЧМ студентов вынуждают писать заявления о досрочной сдаче сессии. Официальные лица опровергают, что изменения в учебном плане идут от руководства.