Активисты заявляют о непрозрачности процедуры переселения в стартовый дом по реновации

20 февраля 2018 г. Мэрия опубликовала механизм докупки жилплощади по программе реновации

Желающие купить дополнительные квадратные метры должны подать пакет документов и внести обеспечительный платеж в размере 100 тысяч рублей. Если на квартиру окажется несколько претендентов, объявляется аукцион. Проигравшему вернут внесенные 100 тысяч.