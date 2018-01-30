Активисты заявляют о непрозрачности процедуры переселения в стартовый дом по реновации

Члены рабочей группы по вопросам реновации отмечают многочисленные неясности с распределением квартир в первом доме, сданном под переселение. По их словам, людям предлагают переехать в новые квартиры в сжатые сроки, не выдавая на руки никаких документов, а жилая площадь новых квартир в итоге оказывается меньше прежней. Власти между тем создают искусственный дефицит квартир большей площади, предлагая разыгрывать их на аукционе, хотя подходящих квартир в доме вдвое больше, чем предполагаемых жильцов. Об этом сообщается на портале Activatica.Org
.
Первое расселение лишь подтвердило опасения критиков реновации. Так, по закону о дополнительных гарантиях жилая площадь и количество комнат должны быть не меньше площади в старой квартире, а желающие смогут докупить одну-две комнаты, однако как устанавливались размеры доплаты, по факту составляющие от 153 до 177 тысяч рублей за квадратный метр, совершенно неясно. Также непонятно, включена ли в эти цифры обещанная ранее десятипроцентная скидка
на докупку жилья, или же она будет рассчитываться дополнительно.
Кроме того, сообщается, что докупить дополнительную жилплощадь можно будет в течение двух лет: сперва переселенцы переедут в равнозначную квартиру, а потом в квартиру с большим числом комнат. Однако противники реновации отмечают, что дом не будет стоять полупустым в течение двух лет, и квартиры, которые не заселят по реновации, будут продавать на сторону по рыночной цене. А так как свободных квартир будет немного, власти создают их искусственный дефицит. При этом докупить дополнительные метры в первом доме по программе реновации можно только в трёхкомнатных квартирах, хотя двухкомнатных квартир в этом же доме также достаточно.
Активисты обнаружили нестыковки и в заявлениях властей: в доме насчитывается 357 квартир, однако департамент городского имущества сообщает о том, что квартиры получат лишь 160 семей из двух расселяемых домов по улице Константина Федина. Еще 60 квартир будут выставлены на продажу и пойдут в доход фонда реновации, судьба же остальных квартир, в которые можно было бы переселить как минимум ещё один дом, неизвестна. Власти заявили, что если на одну квартиру будет претендовать по несколько семей, то спорные квартиры будут разыгрываться на аукционе
. Однако при таком количестве свободных квартир эта процедура попросту теряет смысл и, по мнению членов рабочей группы по реновации, призвана в очередной раз поднять цены на жилье.
Многих также настораживает серьезная спешка при переселении: жителей вынуждают освободить старую квартиру в течение пяти дней, не выдавая ни плана БТИ, ни экспликации, ни других необходимых документов. "Это как с голосованием за вхождение в реновацию: сначала надо дать ответ, а потом ты узнаешь, на что ты подписался", – говорит член рабочей группы Анастасия Крючкова. Кто именно
занимается расселением, также непонятно: в департаменте городского имущества утверждают, что всем занимается фонд реновации, а в фонде реновации утверждают, что занимаются только продажей дополнительной площади тем, кто готов доплачивать, и больше ни за что не отвечают. А активистам, требующим исключить из программы реновации детский реабилитационный центр "Солнечный круг", предлагают самим искать альтернативные места для новостроек, хотя этим должны заниматься специалисты.
"Реновация проходит в режиме ручного управления, когда по множеству вопросов руководителю рабочей группы Петру Толстому приходится раздавать обещания решить или взять под контроль тот или иной вопрос. Что же будет, когда переселение затронет сотни домов?" - задаются вопросом авторы материала. Напомним, ранее глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин раскритиковал действия властей, напомнив, что стартовый дом изначально строился по программе "Жилище" и предназначался для очередников
. "По сути дела, первый стартовый дом "реноваторы" просто украли", - делает вывод Митрохин, отмечая, что очередники по-прежнему стоят в очереди на новое жилье по 30-40 лет.