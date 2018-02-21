Студенты, выступающие против фан-зоны около МГУ, продолжают осаду ректората и сообщают о задержаниях

Представители инициативной группы МГУ продолжают добиваться встречи с ректором Виктором Садовничим по вопросу размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Активисты планировали передать руководителю вуза подписи за перенос фан-зоны подальше от университета. В главном здании студентов встретили неработающие лифты и охрана
.
Ректор к ним не вышел, но подписал распоряжение о проведении сессии в традиционные сроки, после чего ушел на концерт в честь Дня защитника Отечества. На девятый этаж главного здания университета, где находится ректорат, были вызваны сотрудники отдела полиции МГУ. В Telegram-канале
инициативной группы говорится, что стражи порядка "от нечего делать решили кого-нибудь позадерживать".
По данным активистов, задержаны два журналиста, у которых не оказалось аккредитации от пресс-службы МГУ. "Про статью 144 УК РФ [Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
] доблестные эмгэушные полицейские, видимо, не слышали", - говорится в паблике.
Во время студенческой "осады" ректор МГУ подписал распоряжение провести весенне-летнюю сессию в традиционные сроки. В документе, копия которого опубликована на официальной странице МГУ в Facebook
, говорится, что по приказу от 15 ноября экзаменационная сессия должна быть проведена в мае - июне "в соответствии с действующими учебными планами, в обычном для университета режиме и в традиционные сроки". График сдачи зачетов и экзаменов сформируют с учетом мнения преподавателей и студентов.
В инициативной группе МГУ отметили, что это не означает победу в кампании против фан-зоны. "Мы продолжим добиваться того, чтобы ректорат встал на сторону обучающихся и сотрудников и выразил мнение университета: фан-зона на Воробьевых горах вредит учебному процессу и научной работе. Именно под этим подписалось
уже 4200 студентов, аспирантов и сотрудников МГУ", - сообщается
в Facebook группы.
Напомним, студенты и преподаватели не первый месяц протестуют против организации площадки для футбольного фестиваля вблизи университета. Чемпионат мира совпадает с проведением сессии и защитой дипломов, поэтому работа фан-зоны, как опасаются студенты, сорвет учебный процесс и помешает подготовке к экзаменам. По словам активистов, студентов нескольких факультетов вынудили писать заявления о досрочной сессии, в соцсетях также сообщалось о выселении из общежитий на время чемпионата.
Официальные лица МГУ это опровергали, объясняя досрочное проведение экзаменов личной инициативой студентов, которые собираются в летние лагеря. Однако документальных подтверждений тому, что учебный процесс не изменится, не было. Инициативная группа МГУ анонсировала встречу с ректором для передачи ему подписей против фан-зоны.
"Наша цель дождаться ректора на девятом этаже, перед его кабинетом, встретиться с ним, передать ему подписи и получить согласие на публичное обращение к В. В. Путину с просьбой о переносе фан-зоны с Воробьевых гор", - говорится на странице группы в Facebook
. В посте отмечается, что личная встреча с Садовничим - единственный способ "довести до него мнение эмгэушников и не позволить заменить реальное решение проблемы словами о том, что "мы ведем конструктивный диалог".
Администрация вуза назвала
это "призывом к нарушению правил внутреннего распорядка МГУ, так как блокирование административных помещений - это попытка дезорганизации работы Московского университета". При этом инициативная группа призывала не блокировать работу ректората, "а только дождаться ректора, не мешая никому работать", подчеркнули студенты.
Возле лифтов главного здания МГУ в преддверии студенческой акции появились объявления о том, что лифты ремонтируются и не останавливаются на девятом этаже. На лестницах, ведущих к девятому этажу, и на самом этаже выставили охранников.