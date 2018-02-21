Студенты, выступающие против фан-зоны около МГУ, продолжают осаду ректората и сообщают о задержаниях

21 февраля 2018 г. В МГУ закрыли лифты и лестницу, чтобы не допустить подачи подписей против фан-зоны на Воробьевых горах

Члены инициативной группы сообщили, что намерены встретиться у ректората на девятом этаже, после чего возле лифтов внезапно появились объявления о ремонте. На этаже выставлена охрана, еще один охранник появился в лифте.