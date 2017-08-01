Активисты МГУ собрали для ректора тысячи подписей против футбольной фан-зоны и вызванных ею неудобств

Студенты и преподаватели МГУ собрали первые 3 тысячи подписей против организации фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. В среду их передадут ректору вуза Виктору Садовничему, сообщили "МБХ медиа"
в инициативной группе МГУ. По словам студентов, на ряде факультетов уже объявили о сокращении семестра и досрочной сдаче сессии, но на официальном уровне эта информация опровергается.
Инициативная группа намерена просить Садовничего, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина и главой наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посодействовать переносу фан-зоны от главного здания МГУ. Студенты и преподаватели опасаются, что создание площадки для болельщиков вблизи университета сорвет учебный процесс и научные исследования.
"Ректорат распускает в СМИ откровенную ложь о соблюдении прав и учете интересов студентов и сотрудников, а между тем на многих факультетах уже сказали о сокращении сессии
и выселении из общежития", - говорится на странице инициативной группы МГУ в Facebook
.
По данным активистов, студентов экономического факультета через старост заставили написать заявления в деканат с просьбой о досрочной сессии. В противном случае угрожали не допустить к экзаменам вообще или перенести сессию на август. На географическом факультете уже вышел приказ о досрочной сдаче сессии. О переносе сроков в связи "с очень настойчивой просьбой ректората" объявили и на химическом факультете.
Информацию о досрочном окончании семестра и новых сроках сессии подтверждают студенты факультета психологии, юридического, биологического, физического и философского факультетов, говорится в письме инициативной группы, которое приводит портал "Накануне.RU"
. "Получается, лекции и семинары будут идти одновременно с зачетами. Я считаю, что это неадекватная ситуация. Всегда специально выделялась неделя на подготовку к зачетам", - прокомментировала пресс-секретарь инициативной группы МГУ Дарья Евстрахина "Вечерней Москве"
.
Студенты и аспиранты также опасаются возможного закрытия общежитий и главного здания МГУ на время чемпионата по футболу. По их словам, это будет означать "беспрецедентное нарушение прав тысяч учащихся МГУ". В пресс-службе университета на прошлой неделе заявили, что учебный план и порядок пребывания в общежитиях не изменятся. А "формирование графика сдачи летней сессии будет традиционно осуществляться в максимально удобном формате".
Сдачу сессии заранее в пресс-службе назвали личной инициативой студентов, которые уезжают в лагеря. Однако там не смогли объяснить, почему студенты физического, химического и биологического факультетов в полном составе решили сдать сессию и защитить дипломы досрочно. В МГУ также отметили, что выбранное для фан-зоны пространство между Университетским проспектом и улицей Косыгина "располагается за пределами границ земельного участка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова", передает ТАСС.
На период проведения чемпионата вход на территорию МГУ ужесточится. Ограждения будут установлены на Проспекте Вернадского, Университетском, Мичуринском и Ломоносовском проспектах. Студентов, аспирантов, сотрудников вузов будут пускать по соответствующим документам. Абитуриентов - по оригиналу или копии аттестата, пропуску или расписке приемной комиссии.