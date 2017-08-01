Активисты МГУ собрали для ректора тысячи подписей против футбольной фан-зоны и вызванных ею неудобств

30 января 2018 г. Студенты МГУ, выступающие против фан-зоны под окнами, получили "косметические" уступки и ускоренную сессию

Руководство вуза утверждает, что организаторы чемпионата мира по футболу учли все требования к фан-зоне, выдвинутые ректором МГУ Виктором Садовничим для минимизации неудобств. Студенты считают исправления незначительными и возмущаются сокращением сроков сессии.