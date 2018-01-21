В Москве полиция задержала мужчину, который находился в розыске с 2000 года Рубрики: Криминал

Архив NEWSru.com Столичные правоохранители задержали мужчину, который на протяжении 17 лет находился в федеральном розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на трассе "М2 Крым" в Мценском районе Орловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



По ее словам, местонахождение злоумышленника, длительное время скрывавшегося от следствия, сотрудники МО МВД "Мценский" установили совместно с коллегами из Московского уголовного розыска.



Ирина Волк уточнила, что в декабре 2000 года подозреваемый остановил на трассе автомобиль ЗИЛ, выстрелил в водителя и пассажира, после чего отобрал у них 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к нападению причастен мужчина 1965 года рождения. Однако подозреваемый скрылся от органов следствия. С 2000 года мужчина находился в федеральном розыске", - рассказала представитель МВД.



Задержать предполагаемого преступника удалось в Москве. В настоящее время подозреваемый доставлен в Мценск, где его поместили под стражу.



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