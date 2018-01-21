Несколько машин взорвались при пожаре в гаражах на западе Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В ведомстве сообщили, что инцидент произошел по адресу: улица Осенняя, дом 27а. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. По словам представителя МЧС, пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя.



Между тем источник агентства в экстренных службах рассказал, что от пожара произошли взрывы бензобаков находящихся внутри гаражей автомобилей.



Источник ТАСС рассказал, что в результате пожара сгорели шесть гаражей и пострадали три автомобиля. Он также добавил, что пожарно-спасательным подразделениям для проверки пришлось вскрыть около 20 гаражей. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в шести гаражах на территории района Крылатское на западе столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.В ведомстве сообщили, что инцидент произошел по адресу: улица Осенняя, дом 27а. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. По словам представителя МЧС, пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя.Между тем источник агентства в экстренных службах рассказал, что от пожара произошли взрывы бензобаков находящихся внутри гаражей автомобилей.Источник ТАСС рассказал, что в результате пожара сгорели шесть гаражей и пострадали три автомобиля. Он также добавил, что пожарно-спасательным подразделениям для проверки пришлось вскрыть около 20 гаражей.



Предыдущая статья | Следующая статья

