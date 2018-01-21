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Несколько машин взорвались при пожаре в гаражах на западе Москвы
21 января 2018 г. | Время публикации 16:28 | Последние изменения 17:26
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в шести гаражах на территории района Крылатское на западе столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел по адресу: улица Осенняя, дом 27а. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. По словам представителя МЧС, пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя.

Между тем источник агентства в экстренных службах рассказал, что от пожара произошли взрывы бензобаков находящихся внутри гаражей автомобилей.

Источник ТАСС рассказал, что в результате пожара сгорели шесть гаражей и пострадали три автомобиля. Он также добавил, что пожарно-спасательным подразделениям для проверки пришлось вскрыть около 20 гаражей.
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Воскресенье, 21 января 2018 г. // Последняя новость 18:26
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