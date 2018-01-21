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СК начал проверку после гибели четверых человек при пожаре на северо-востоке столицы
21 января 2018 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 13:25
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели четверых человек в результате пожара в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 20 января, в одном из жилых домов по улице Лосевская.

"После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя московского управления СК Юлию Иванову.

По ее словам, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза, добавила собеседница агентства.

Огонь вспыхнул в одной из квартир по адресу: улица Лосевская, дом 7, корпус 1. "Уже через шесть минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на общей площади около 30 квадратных метров", - отметили в столичном управлении МЧС.

В ведомстве также добавили, что в ходе тушения огня сотрудники экстренных служб спасли шесть человек, еще 10 человек вывели из горящего дома в целях безопасности, однако жертв избежать не удалось.

Первоначально сообщалось, что в результате пожара погибли два человека.
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