СК начал проверку после гибели четверых человек при пожаре на северо-востоке столицы

Столичное управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели четверых человек в результате пожара
в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 20 января, в одном из жилых домов по улице Лосевская.
"После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на старшего помощника руководителя московского управления СК Юлию Иванову.
По ее словам, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза, добавила собеседница агентства.
Огонь вспыхнул в одной из квартир по адресу: улица Лосевская, дом 7, корпус 1. "Уже через шесть минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на общей площади около 30 квадратных метров", - отметили в столичном управлении МЧС.
В ведомстве также добавили, что в ходе тушения огня сотрудники экстренных служб спасли шесть человек, еще 10 человек вывели из горящего дома в целях безопасности, однако жертв избежать не удалось.
Первоначально сообщалось, что в результате пожара погибли два человека.