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Аэроэкспресс насмерть сбил москвича на переходе через железнодорожные пути возле "Тимирязевской"
21 января 2018 г. | Время публикации 15:32 | Последние изменения 15:51
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Утром в воскресенье, 21 января, мужчина погиб под колесами аэроэкспресса, следовавшего в аэропорт "Шереметьево", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую. По ее словам, москвич переходил пути в неположенном месте.

"На перегоне Бутырская - Бескудниково Савеловского направления железной дороги мужчина на вид 48 лет был сбит скоростным поездом Белорусский вокзал - "Шереметьево". По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", - заявила Марковская, добавив, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Один из очевидцев произошедшего написал у себя в Facebook, что аэроэкспресс сбил мужчину в непосредственной близости от дома 49 по улице Яблочкова. Переход там все-таки есть, с двух сторон железной дороги к нему ведут ступени (в этом можно убедиться, в том числе, на Google Maps). Переход оборудован светофором и звуковыми сигналами, что подтверждают и сообщения местных жителей, которые наблюдали за последствиями инцидента из своих квартир.

"Светофор тупой, вот и идут. Он звенит слишком долго, чем это требуется. Подходишь, звенит, стоишь ждешь. Поезд уже давно проехал, а он все звенит. Поэтому определить по нему опасность нельзя, он очень тормозной", - написал один из пользователей, добавив, что там нужно либо делать безопасный переход, либо придумывать иное техническое решение.

Отметим, что неподалеку от места трагедии расположен еще один опасный переход - через пути Октябрьской железной дороги, где также регулярно происходят смертельные ЧП. Проблема там особенно обострилась в 2016 году, когда открылась для пассажиров станция метро "Фонвизинская". Безопасный путь для жителей по другую сторону железной дороги занимает не менее получаса, а потому горожане предпочитают более короткий и опасный - через рельсы.

Власти уже долгое время обещают построить там подземный переход, но процесс затянулся из-за несчетного количества необходимых согласований: выяснилось, что под железной дорогой проложены стратегические коммуникации. В связи с этим одной лишь городской экспертизы оказалось недостаточно - потребовалась еще и федеральная. В октябре 2017-го в мэрии пообещали начать строить переход в начале 2018 года.
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