

Жители Академического района собрались "изгнать" отравляющую им жизнь снегоплавильню Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



По ее словам, в очередь вдоль Черемушкинского проезда теперь выстраиваются вереницы большегрузных машин, подвозящих снег. "Бесконечный шум работающих двигателей, грохот и хлопанье бортов при сбросе снега, загазованный воздух, жуткий канализационный запах из шахт снегоплавильного пункта, неприглядный вид из окон", - посетовала Шефер.



По ее словам, она неоднократно поднимала вопрос перемещения снегоплавильного пункта из зоны жилой застройки, однако власти называют его стратегическим объектом и убирать не собираются, поскольку перемещать его в районе все равно некуда. "Мне не понятно, почему снегоплавильный пункт нужно перенести в пределах нашего же района? И разве отсутствие места в районе - это повод нарушать закон и отравлять жизнь людей?" - возмутилась муниципальный депутат.



Она также рассказала о еще одном популярном среди чиновников аргументе: снегоплавильный пункт работает не круглогодично, а только в зимний период. "Меня до глубины души возмущает такой ответ. Люди не медведи, не впадают на зиму в спячку, да и во время сна необходим покой и чистый воздух. Мы живем здесь и сейчас, а не в ожидании возможности пожить через четыре-пять месяцев", - заявила автор публикации.



Снегоплавильный пункт появился в Академическом районе на основании распоряжения мэрии от 2002 года, согласно которому балансодержателем предприятия является ГУП "Мосводоканал". Тот факт, что это решение фактически нарушало санитарное законодательство, городские власти нисколько не смутил.



По словам Шефер, она намерена исправить эту ошибку. "Мы с активистами квартала 8С наметили план по борьбе за вынос снегоплавильного пункта с территории парка "Академический" и из зоны жилой застройки квартала. Соседи, присоединяйтесь к нам", - призвала муниципальный депутат.







Местные жители в комментариях к публикации отмечают, что скандал действительно возник не на пустом месте. Так, одна москвичка рассказала, что накануне решила прогуляться мимо и стала свидетелем того, как дети катаются с горки, устроенной в парке, а на них со снегоплавильного пункта "валит вонючий пар". "Это так и есть. Думали, будет парк и уберут эту плавилку. Ошибались", - согласилась собственница одной из здешних квартир.



Обеспокоенные данной ситуацией москвичи планируют начать борьбу с невыносимым соседом при помощи петиций и взаимодействия с муниципальными депутатами. Горожане также надеются, что разрешению проблему может поспособствовать то, что 2018 год в Москве - год выборов мэра. Наступление настоящей зимы в Москве доставило немало неприятностей жителям нескольких домов по улице Ферсмана, Черемушкинскому проезду и проспекту 60-летия Октября в Академическом районе. Дело в том, что в непосредственной близости от этих жилых массивов располагается смердящий и шумный снегоплавильный пункт, который в последние дни из-за особенностей погоды ощутимо активизировался. Об этом на своей странице в Facebook рассказала местный муниципальный депутат Маргарита Шефер.По ее словам, в очередь вдоль Черемушкинского проезда теперь выстраиваются вереницы большегрузных машин, подвозящих снег. "Бесконечный шум работающих двигателей, грохот и хлопанье бортов при сбросе снега, загазованный воздух, жуткий канализационный запах из шахт снегоплавильного пункта, неприглядный вид из окон", - посетовала Шефер.По ее словам, она неоднократно поднимала вопрос перемещения снегоплавильного пункта из зоны жилой застройки, однако власти называют его стратегическим объектом и убирать не собираются, поскольку перемещать его в районе все равно некуда. "Мне не понятно, почему снегоплавильный пункт нужно перенести в пределах нашего же района? И разве отсутствие места в районе - это повод нарушать закон и отравлять жизнь людей?" - возмутилась муниципальный депутат.Она также рассказала о еще одном популярном среди чиновников аргументе: снегоплавильный пункт работает не круглогодично, а только в зимний период. "Меня до глубины души возмущает такой ответ. Люди не медведи, не впадают на зиму в спячку, да и во время сна необходим покой и чистый воздух. Мы живем здесь и сейчас, а не в ожидании возможности пожить через четыре-пять месяцев", - заявила автор публикации.Снегоплавильный пункт появился в Академическом районе на основании распоряжения мэрии от 2002 года, согласно которому балансодержателем предприятия является ГУП "Мосводоканал". Тот факт, что это решение фактически нарушало санитарное законодательство, городские власти нисколько не смутил.По словам Шефер, она намерена исправить эту ошибку. "Мы с активистами квартала 8С наметили план по борьбе за вынос снегоплавильного пункта с территории парка "Академический" и из зоны жилой застройки квартала. Соседи, присоединяйтесь к нам", - призвала муниципальный депутат.Местные жители в комментариях к публикации отмечают, что скандал действительно возник не на пустом месте. Так, одна москвичка рассказала, что накануне решила прогуляться мимо и стала свидетелем того, как дети катаются с горки, устроенной в парке, а на них со снегоплавильного пункта "валит вонючий пар". "Это так и есть. Думали, будет парк и уберут эту плавилку. Ошибались", - согласилась собственница одной из здешних квартир.Обеспокоенные данной ситуацией москвичи планируют начать борьбу с невыносимым соседом при помощи петиций и взаимодействия с муниципальными депутатами. Горожане также надеются, что разрешению проблему может поспособствовать то, что 2018 год в Москве - год выборов мэра.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 января 2018 г. Столичный мусор могут начать вывозить в другие регионы

Чтобы решить проблему отходов, подмосковные власти должны построить два новых мусорных полигона и провести реновацию пяти старых. А собственники должны будут закладывать средства на закрытие и рекультивацию полигонов в бюджет. 4 января 2018 г. Итоги Года экологии в Москве: "неуловимая" вонь, обострение мусорной проблемы и вакханалия в парках 21 января 2018 г. Московские сугробы достигли рекордной за зиму высоты



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 21.01.2018 22:18 1 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00